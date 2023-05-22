Чего ожидать от российского фондового рынка на текущей неделе?

Сразу несколько факторов сдерживают рост российского рынка, начиная от глобальной угрозы дефолта США по госдолгу, заканчивая новыми санкциями. Тем не менее ряд аналитиков считают, что рубль перепродан и доллар может уйти ниже 80 рублей, когда инвесторы начнут продавать американскую валюту, фиксируя прибыль.

На фондовые индексы могут повлиять публикации отчетностей за первый квартал текущего года по МСФО ряда эимтентов — финансовые «Озон», «Сегежа», «РусАгро», TCS Group, операционные результаты за 2022 год представит «Норникель». Советы директоров «Газпрома», «Газпром нефти», «Русснефти», как ожидается, объявят рекомендации по дивидендам за 2022 год.

В понедельник первой отчиталась Мосбиржа. За первый квартал ее итоги оказались выше ожиданий ряда аналитиков, которые назвали результаты очень сильными — чистая прибыль выросла в 1,77 раза, а расходы снизились на 18%. Акции Мосбиржи к 17:00 мск дорожали на 0,8% после публикации квартальных итогов, согласно данным торгов.

«Комиссионные доходы биржи логично немного снизились, при падении объемов торгов этого стоило ожидать. При этом биржа быстро перестроилась за счет обновления тарифов. Основное негативное влияние на результаты оказало падение доходов со стороны денежного рынка, где комиссионный доход упал около 20%, — пояснил управляющий директор Global Invesr Fund Сергей Попов. — Компания продолжает получать высокий процентный доход, но не раскрывает с чем это связано. Первая потенциальная причина — увеличение средств на счетах центрального контрагента (ЦБ РФ). Вторая — средства на счетах типа “С”, хотя ранее было сообщение, что их передали в АСВ. Если биржа продолжает по ним получать доход, то у компании неплохие перспективы».

Основной фактор, который определит динамику котировок — будущая дивидендная политика. Биржа заплатила около 30% прибыли в последний раз. Если мы и дальше увидим такие выплаты, то по текущим ценам акции не выглядят привлекательно, так как на данный момент компания все же это не компания роста и дивиденды для нее важны.

При этом компания уделяет много времени и сил развитию бизнеса и выводу новых продуктов на рынок. Например, на многих конференциях и в своих интервью Мосбиржа говорит о том, что ожидают еще около 5 новых IPO на рынке в этом году и работают в этом направлении, на срочном рынке были запущены новые фьючерсные контракты на валютные пары дружественных стран, были снижены комиссии на опционном рынке для повышения привлекательности и увеличения ликвидности, напомнил эксперт.

«Что касается индекса МосБиржи, то его динамика будет зависеть от того, какое решение примет “Газпром” завтра по дивидендам. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает 7 рублей на акцию. Такой размер дивидендов будет нейтральным для акций, хотя инвесторы, которые ожидали больше, начнут продавать акции на фоне туманных перспектив относительно дальнейших выплат», — подчеркнул Попов.