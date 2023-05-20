Ликбез для частного инвестора

Любой желающий может сегодня стать частным инвестором не выходя из дома. Все делается онлайн, без личного посещения офиса. В большинстве случаев потребуется только отправить выбранному брокеру фотографию паспорта и номер телефона. Можно поступить еще проще: открыть брокерский счет в своем банке — все крупные кредитные организации предоставляют такую услугу. В этом случае даже документы подгружать не придется.

В общем, никаких проблем. Они могут начаться позже, когда начинающий инвестор столкнется с тем, чего никак не ожидал. Например, многие жалуются на неисполнение заявок на покупку ценных бумаг при наступлении определенных условий. Допустим, клиент оставил брокеру заявку на покупку некоторого количества акций по цене 100 рублей за штуку. И потом клиент видит, что такая цена на рынке была, а покупки бумаг не было. Ситуация не такая уж редкая, в редакцию Business FM обращались слушатели, столкнувшиеся с этим.

Но тут надо понимать, что инвестор взаимодействует с биржей не напрямую, а через брокера, который выступает посредником. О том, как это устроено и почему автоматические заявки иногда не исполняются, рассказывает член правления, руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов:

«Как только торговое приложение видит, что цена на бирже достигла заданного клиентом уровня, она отправляет на биржу заявку клиента. Это происходит практически мгновенно, но все-таки с определенным уровнем задержки в сотые доли секунды. Вот эти сотые доли секунды играют решающее значение. То есть на бирже цена действительно была 100 единиц, но, пока торговое приложение брокера обрабатывало в течение нескольких сотых долей секунды эту заявку и отправляло на биржу, цена уже ускакала. Получается, что условие сработало, заявка клиента по 100 рублей отправилась на биржу и там находится в так называемом торговом стакане, ждет своего исполнения. Если до конца торговой сессии цена на бирже до этих 100 рублей и ниже не опускалась, заявка клиента отменяется».

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Взаимодействовать с брокером тоже можно по-разному. Например, через мобильное приложение. Это самый простой вариант, к тому же бесплатный. А можно установить терминал. Сильно упрощая, это программа для компьютеров под управлением Windows, у которой намного больше возможностей по аналитике, по выставлению автоматических заявок и так далее. Иногда это совсем недешево: годовая лицензия на терминал Bloomberg стоит десятки тысяч долларов. Но для российских инвесторов это уже неактуально: компания ушла из РФ. В России доступны другие терминалы, однако некоторые брокеры берут небольшую ежемесячную комиссию за их подключение к своей системе.

Но начинающие инвесторы могут и не покупать торговый софт, считает руководитель по развитию биржевых терминалов и веб-приложений Альфа-банка Александр Чаркин:

«Электронные терминалы различаются гибкостью настроек, объемом информации и способами работы с этой информацией, а также торговыми возможностями. Самую распространенную ошибку у начинающих инвесторов и трейдеров можно назвать фразой “ошибка японского гольфиста”. На Западе есть мнение, что японские гольфисты покупают себе самое дорогое оборудование, самую дорогую экипировку, еще не научившись играть в гольф, они считают, что дорогое оборудование даст им преимущество. На самом деле преимущество дает навык. И в трейдинге, и в инвестировании. Существует много дорогих и платных сервисов, в которых есть ценная информация, но новичку нужно научиться с этой информацией работать и понимать ее ценность. Соответственно, начинающему инвестору лучше искать сервисы, в которых инструменты доступны бесплатно».

Конечно, случаются и чисто технические сбои, которые мешают торговле на бирже. Например, перебои с доступом к интернету. Или ошибки в самих торговых программах. Кстати, если инвестор пользуется такими программами, их надо поддерживать в актуальном состоянии. В новых версиях исправляются найденные ранее ошибки или же появляются дополнительные инструменты для торговли на бирже, а иногда — и то, и другое вместе. Так что лучше сразу устанавливать все свежие обновления от разработчика.

Михаил Задорожный