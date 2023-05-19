Российский рынок акций открылся небольшим снижением ведущих индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,2% — до 2 627,59 пункта, индекс РТС — на 0,13%, до 1 031,98 пункта.

По данным торговой площадки на 10:35 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 621,11 пункта (-0,45%), индекс РТС находился на уровне 1 032,59 пункта (-0,07%).