11:00 (мск), источник: ТАСС

Российский рынок акций открылся небольшим снижением ведущих индексов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже в пятницу демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Источник: Reuters

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,2% — до 2 627,59 пункта, индекс РТС — на 0,13%, до 1 031,98 пункта.

По данным торговой площадки на 10:35 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 621,11 пункта (-0,45%), индекс РТС находился на уровне 1 032,59 пункта (-0,07%).

MOEX от TradingView

К 10:40 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снизился на 0,36%, до отметки 79,94 рубля, евро — на 0,4%, до 86,22 рубля, юань — на 0,28%, до 11,373 рубля.

Доллар от TradingView
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