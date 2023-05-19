19 мая, источник: Финансы Mail.ru

Что будет с акциями российских компаний на фоне новых санкций Запада

В пятницу Великобритания ввела санкции против ряда российских компаний и граждан, также появилась информация о скором расширении ограничений со стороны США. Как отреагировал российский фондовый рынок и чего ждать дальше?

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Источник: фото Василий Якушев

Индекс Мосбиржи отреагировал на известия спокойно: к 13:00 мск незначительно снижался — на 0,15%, а индекс РТС даже рос — на 0,5%. Цена акций попавших под санкции Тинькофф Банка в начале торгов также снижалась на 3,8% и Росбанка — на 0,98%, но к 13:00 мск котировки восстановились — акции Росбанка подорожали на 0,8%, а бумаги Тинькофф Банка замедлили падение, теряя всего 1,3% стоимости.

По мнению инвестбанкира, основателя телеграмм-канала @bitkogan Евгения Когана, российский рынок за последний год приобрел некий «иммунитет» от многочисленных антироссийских санкций, поэтому на новые ограничительные меры рынок реагирует без особого негатива. По состоянию на 13:30 индекс Мосбиржи снижается всего на 0,2%.

Что касается отдельных эмитентов, попавших под санкции, то действительно «Тинькофф» снижался на несколько процентов, однако существенную часть снижения быстро выкупили инвесторы. То же самое касается и других компаний, попавших под санкции: «ТМК», «Северсталь», «Полюс». Снижение происходило сразу после выхода новостей, однако к текущему моменту оно уже выкуплено.

Евгений Коган
инвестбанкир, основатель телеграмм-канала @bitkogan

Коган обратил внимание, что важно осознавать, что на операционную деятельность компаний влияние санкций околонулевое. Об этом уже заявили, к примеру, представители «Северстали». Банки, в лице «Тинькофф» и «Росбанка», явно не столкнутся с серьезными проблемами.

Вопрос — чего ожидать дальше? Иммунитет рынка действительно уже неслабый. Я полагаю, что утреннее падение выкупят полностью, и, вероятнее всего, уже на следующей неделе. Однако не стоит забывать, что по-прежнему сохраняются огромные риски, которые касаются геополитики и военных действий, но эта ситуация слишком непредсказуема и слабо поддается анализам и прогнозам.

Евгений Коган
инвестбанкир, основатель телеграмм-канала @bitkogan

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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