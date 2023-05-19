Что будет с акциями российских компаний на фоне новых санкций Запада

Вопрос — чего ожидать дальше? Иммунитет рынка действительно уже неслабый. Я полагаю, что утреннее падение выкупят полностью, и, вероятнее всего, уже на следующей неделе. Однако не стоит забывать, что по-прежнему сохраняются огромные риски, которые касаются геополитики и военных действий, но эта ситуация слишком непредсказуема и слабо поддается анализам и прогнозам.