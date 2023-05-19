Что будет с акциями российских компаний на фоне новых санкций Запада

Индекс Мосбиржи отреагировал на известия спокойно: к 13:00 мск незначительно снижался — на 0,15%, а индекс РТС даже рос — на 0,5%. Цена акций попавших под санкции Тинькофф Банка в начале торгов также снижалась на 3,8% и Росбанка — на 0,98%, но к 13:00 мск котировки восстановились — акции Росбанка подорожали на 0,8%, а бумаги Тинькофф Банка замедлили падение, теряя всего 1,3% стоимости.
По мнению инвестбанкира, основателя телеграмм-канала @bitkogan Евгения Когана, российский рынок за последний год приобрел некий «иммунитет» от многочисленных антироссийских санкций, поэтому на новые ограничительные меры рынок реагирует без особого негатива. По состоянию на 13:30 индекс Мосбиржи снижается всего на 0,2%.
Коган обратил внимание, что важно осознавать, что на операционную деятельность компаний влияние санкций околонулевое. Об этом уже заявили, к примеру, представители «Северстали». Банки, в лице «Тинькофф» и «Росбанка», явно не столкнутся с серьезными проблемами.
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