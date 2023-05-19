Лондон ввел санкции против Росбанка и Тинькофф Банка

Великобритания ввела санкции против пяти российских кредитных организаций — Тинькофф Банка, Росбанка, «Дом. РФ», Всероссийского банка развития регионов и Металлинвестбанка, следует из сообщения на сайте британского правительства.

Новый пакет санкций, по мнению Лондона, «еще больше изолирует Россию от мировой финансовой системы и подрывает военный потенциал» Москвы. «Сюда входят АО “Дом. РФ”, действующее по поручению правительства России, и Металлургический инвестиционный банк, поддерживающий промышленный экспорт России», — говорится в сообщении правительства Британии.

Представитель Росбанка заявил РБК, что введенные Британией санкции не окажут влияния на работу кредитной организации. «Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», — сказал он.

В «Дом. РФ» РБК заявили, что не комментируют санкции. РБК направил запрос в Тинькофф Банк.

В целом новые британские санкции затронули 86 физических и юридических лиц, связанных с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами.

Комментируя эти ограничения, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что они введены в связи с продолжающейся военной операцией России на Украине. «Мы будем продолжать усиливать это давление и пресекать все возникающие формы обхода, пока Украина не победит и не будет обеспечен мир», — отметил он, добавив, что Лондон сохранит поддержку Киева «столько, сколько потребуется».

Великобритания объявила о санкциях на фоне саммита лидеров G7 в японской Хиросиме. Ожидается, что о своих ограничительных мерах объявят и другие государства «Большой семерки», отмечали ранее в канцелярии британского премьера. Россия неоднократно называла санкции против нее нелегитимными. Президент Владимир Путин отмечал, что расчет западных стран на развал российской экономики не оправдался.

«Тинькофф» до минувшего февраля оставался одним из последних российских крупных банков, которые не попали под западные санкции.