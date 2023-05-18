Почему акции «Башнефти» показали такой рост?

Так котировки отреагировали на рекомендацию совета директоров выплатить «неожиданно высокие дивиденды» — почти 200 рублей на акцию. К 17.00 мск акции « Башнефти » по-прежнему были в лидерах роста на Московской бирже , сохраняя рост цены на 11,8% по обыкновенным акциям и на 15,4% по привилегированным, согласно данным торгов.

«Часть аналитиков все же ожидали дивиденды в промежутке 170−200 рублей дивидендов на одну акцию, мы в том числе, поэтому и открывали спекулятивную сделку под выплату дивидендов, которая успешно реализовалась, — пояснил Финансы Mail.ru Сергей Попов управляющий директор Global Invest Fund. — Конечно же, оставались риски невыплат, но мы считали, что это маловероятное событие. В 2022 году “Башнефть” восстанавливала добычу относительно низкой базы 2021 года, а также стала одним из основных бенефициаров повышенных выплат по демпферу и высокой маржи нефтепереработки, как наименее пострадавшая компания. При этом в 2023 году мы ожидаем снижения выплат из-за роста налогов, коррекции цен на нефть и снижения добычи, на фоне чего потенциально высокая доходность за 2022 выглядит оправданной и вряд ли к дивидендной отсечке будет ниже 10 процентов».