Акции «Башнефти» выросли на 14% на сообщениях о «неожиданно высоких дивидендах»

Акции «Башнефти» в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 18 мая, выросли на 13,7% и на максимуме стоили 1670,5 рубля за штуку, следует из данных торговой площадки. К 12:39 мск бумаги торговались по 1639,5 рубля, дорожая на 11,6% к прошлому закрытию.

Привилегированные акции компании подорожали на 17,4% и на максимуме за день торговались по 1507,5 рубля. К 12:39 мск они стоили 1476,5 рубля, что на 14,99% выше цены прошлого закрытия.

Так бумаги «Башнефти» отреагировали на рекомендацию совета директоров компании выплатить «неожиданно высокие дивиденды», отмечают эксперты «БКС Мир инвестиций».

Согласно решению совета, он рекомендовал выплатить по 199,89 рубля на каждый тип акций. Общая сумма дивидендов превысила 35,5 млрд рублей.

«По текущей цене бумаг “Башнефти” дивидендная доходность обыкновенных акций может составить около 12,2%, префов — 13,9%», — подсчитали аналитики «БКС Мир инвестиций». Компания не публиковала отчетность за 2022 год, поэтому нельзя точно сказать, какая доля прибыли пошла на дивиденды.

В прошлом году это было 25% или 117,29 рублей на акцию, в этот раз коэффициент мог быть повышен до 30−40%, предположили эксперты.

«При этом стоит учесть, что итоговые результаты 2023 года для “Башнефти” будут наверняка слабее, чем за 2022 год. В связи с этим риск снижения дивидендов в следующем году оценивается как высокий», — предупредили аналитики.

Реестр для получения дивидендов по акциям «Башнефти» закрывается 7 июля 2023 года. Для желающих получить дивиденды последний день покупки акций — 5 июля текущего года.