00:23 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга. Об этом говорится в письме министра в адрес законодателей.

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Источник: Reuters

«Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам», — предупредила Йеллен.

По ее мнению, защитить кредитоспособность Соединенных Штатов можно, незамедлительно повысив потолок госдолга.

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения «экстраординарных мер» в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от законодателей поднять его без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.

Между тем, Йеллен уже подчеркивала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства уже к 1 июня.

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