Замглавы Минфина уточнил свои слова о крупной приватизации: на повестке не стоит

«Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период. Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке», — уточнил Моисеев через пресс-службу Минфина (сообщение приводит ТАСС).

Ранее сегодня, 11 мая, замминистра финансов, выступая на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), заявил, что «большая приватизация должна будет состояться». При этом он отметил, что не хочет повторения ситуации с залоговыми аукционами. Моисеев напомнил, что вопрос о приватизации поднимался в СМИ — в частности, об этом в своей статье для РБК в начале апреля писал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают идею о перезапуске приватизации в России. В то же время Песков подчеркнул, что соответствующая инициатива главы ВТБ «весьма интересна» в контексте общего обсуждения тем, связанных с ускорением экономического развития страны.