Минфин заявил о необходимости «большой приватизации» в России
В России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок. Такое заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
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В России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок. Такое заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 г., это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно», — сказал он на XI Петербургском международном юридическом форуме (цитата по «РИА Новости»).
По словам Моисеева, для этого необходимо сформировать рынок и активного розничного российского инвестора. Упомянув статью председателя правления ВТБ Андрея Костина, замглавы Минфина заявил, что «никто не против» приватизации, но сначала надо выполнить ряд поручений президента «по формированию внутреннего инвестора».
В начале апреля в колонке для РБК Костин предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики, которые сложились за последние 30 лет. По его словам, такая мера поможет укрепить основы рыночных механизмов, обеспечить развитие фондового рынка, а также сформировать новую генерацию менеджеров и создать конкуренцию.
Комментируя предложение главы ВТБ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают идею новой приватизации в России. Вместе с тем он назвал интересной представленную Костиным точку зрения.