15:44 (мск), источник: Ведомости

Минфин заявил о необходимости «большой приватизации» в России

В России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок. Такое заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 г., это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно», — сказал он на XI Петербургском международном юридическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

По словам Моисеева, для этого необходимо сформировать рынок и активного розничного российского инвестора. Упомянув статью председателя правления ВТБ Андрея Костина, замглавы Минфина заявил, что «никто не против» приватизации, но сначала надо выполнить ряд поручений президента «по формированию внутреннего инвестора».

В начале апреля в колонке для РБК Костин предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики, которые сложились за последние 30 лет. По его словам, такая мера поможет укрепить основы рыночных механизмов, обеспечить развитие фондового рынка, а также сформировать новую генерацию менеджеров и создать конкуренцию.

Комментируя предложение главы ВТБ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают идею новой приватизации в России. Вместе с тем он назвал интересной представленную Костиным точку зрения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фестиваль молодежи пройдет в конце кампании 2024 года
Как будут платить налоги работающие за границей фрилансеры
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь