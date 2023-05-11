Минфин заявил о необходимости «большой приватизации» в России

«Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 г., это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно», — сказал он на XI Петербургском международном юридическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

По словам Моисеева, для этого необходимо сформировать рынок и активного розничного российского инвестора. Упомянув статью председателя правления ВТБ Андрея Костина, замглавы Минфина заявил, что «никто не против» приватизации, но сначала надо выполнить ряд поручений президента «по формированию внутреннего инвестора».

В начале апреля в колонке для РБК Костин предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики, которые сложились за последние 30 лет. По его словам, такая мера поможет укрепить основы рыночных механизмов, обеспечить развитие фондового рынка, а также сформировать новую генерацию менеджеров и создать конкуренцию.

Комментируя предложение главы ВТБ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают идею новой приватизации в России. Вместе с тем он назвал интересной представленную Костиным точку зрения.