«Отели-призраки» и авторские туры: топ-5 ловушек мошенников для туристов

Сервисы онлайн-бронирования значительно упростили поиск и оплату жилья для путешествий, однако и среди них встречаются мошеннические объявления. Так называемые «отели-призраки» существуют лишь на фотографиях. Если оплата была произведена через сам сервис бронирования, жертва мошенничества вправе рассчитывать на компенсацию или подбор альтернативного варианта. Но если пользователь по просьбе «администратора» гостиницы переводит средства напрямую на карту или телефон, используя сторонние приложения или мессенджеры, возвратить деньги будет практически невозможно: клиент покидает защищённую платформу и самостоятельно принимает на себя все риски.