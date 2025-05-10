«Отели-призраки» и авторские туры: топ-5 ловушек мошенников для туристов

Эксклюзивные «горящие туры»
В последнее время путешественникам все чаще предлагают заманчивые туры по необычайно привлекательным ценам. Подобные предложения поступают по электронной почте, через мессенджеры или появляются в социальных сетях и результатах поисковых систем. Большие скидки или так называемые «горящие туры» действительно существуют, однако злоумышленники активно пользуются желанием сэкономить, чтобы обмануть доверчивых туристов. Переход по подозрительным ссылкам и оплата тура на сомнительных сайтах могут привести к потере всех средств с банковской карты, поскольку такие ресурсы зачастую являются фишинговыми.
Наиболее эффективный способ обезопасить себя — поискать подходящий тур непосредственно на сайте туроператора. Актуальные адреса всех зарегистрированных операторов и агрегаторов легко найти в государственных реестрах. Желательно переходить только по ссылкам с официальных реестров — это позволит избежать поддельных сайтов, которые внешне ничем не отличаются от оригиналов. Если привлекательное предложение отсутствует на официальном сайте, свяжитесь с представителями фирмы, используя контакты, размещенные только на ее сайте. Уточните детали заинтересовавшего предложения и его реальное наличие.
«Отели-призраки»
Сервисы онлайн-бронирования значительно упростили поиск и оплату жилья для путешествий, однако и среди них встречаются мошеннические объявления. Так называемые «отели-призраки» существуют лишь на фотографиях. Если оплата была произведена через сам сервис бронирования, жертва мошенничества вправе рассчитывать на компенсацию или подбор альтернативного варианта. Но если пользователь по просьбе «администратора» гостиницы переводит средства напрямую на карту или телефон, используя сторонние приложения или мессенджеры, возвратить деньги будет практически невозможно: клиент покидает защищённую платформу и самостоятельно принимает на себя все риски.
Перед самостоятельным бронированием важно убедиться, что выбранный отель действительно существует (его можно найти на картах, на него есть отзывы) и что бронирование производится через подлинный сайт. Надёжные российские гостиницы, пансионаты и санатории значатся в реестре Росаккредитации, а непосредственный переход на их сайты через государственные ресурсы гарантирует подлинность информации и защищенность платежей.
Забронировав жилье через известные агрегаторы, производите оплату только через сервис. Всегда анализируйте отзывы независимо от даты публикации — большое их количество косвенно свидетельствует о надежности объекта. При аренде жилья напрямую у собственника, поищите отзывы о нем, изучите наличие здания на картах и желательно, проверьте фотографии через поиск по картинке — они не должны использоваться на других объектах.
Авторские туры
Современные туристы всё чаще выбирают необычные маршруты в формате авторских туров с индивидуальными или групповыми гидами. Такие предложения можно встретить на специализированных платформах, а также через рекомендации знакомых или в соцсетях. Даже пользуясь популярными сервисами для бронирования экскурсий, существует риск столкнуться с мошенниками, особенно если дальнейшее общение и расчеты ведутся вне агрегатора — через личные сообщения или мессенджеры.
Все легальные туроператоры, включая небольшие семейные агентства, должны быть зарегистрированы в федеральных реестрах. В реестре указываются ключевые реквизиты, включая ИНН и контактные данные. По ИНН можно получить сведения о компании на сайте ФНС: дата регистрации, специализация, деятельность. Предпочтение стоит отдавать компаниям с не менее чем несколькими годами опыта на туристическом рынке. Перед внесением оплаты запросите договор на оказание услуг: реквизиты получателя должны полностью совпадать с данными из реестра. Любые альтернативные способы оплаты повышают риск мошенничества и затрудняют возврат средств.
Оплата жилья
Ограничения на использование российских банковских карт за рубежом создали новые условия для обмана. Злоумышленники получают доступ к данным бронирований на популярных сервисах и связываются с клиентами якобы от имени сотрудника отеля. Под предлогом невозможности приема иностранных платежей или санкций предлагают внести предоплату на карту российского банка, уверяя, что это якобы внутренний счет гостиницы. Подобные сообщения поступают не через официальный сайт или приложение, а через мессенджеры и электронную почту. В результате средства попадают на счета мошенников; возврата денег ждать не приходится.
«Долгосрочная аренда»
Среди схем, рассчитанных на осторожных арендующих, встречается так называемая «повторная сдача». Злоумышленники арендуют квартиру для собственного размещения на короткий срок, а затем сдают ее другим на длительный период, исчезая после получения оплаты. Новые «квартиросъемщики» оказываются в конфликте с реальными собственниками.
Чтобы снизить риск, при заключении договора аренды жилья обязательно изучите документы, подтверждающие право собственности арендодателя, подпишите договор аренды с четко прописанными условиями и сроками. Проверьте паспортные данные владельца, убедитесь в их подлинности и совпадении с предъявленными документами. Получите расписку о получении денежных средств. Эти меры не дадут абсолютной гарантии, но существенно повысят вашу защищенность.
Оценка легальности инвестиционно-туристических компаний
Если организация, обещающая доход на ваши путешествия, позиционирует себя как туристическую, ищите ее в специализированных реестрах Министерства экономического развития. Для инвестиционных и финансовых фирм существует единый реестр Банка России. Отсутствие фирмы в официальных реестрах — прямой сигнал об опасности сотрудничества.
Таким образом, при планировании путешествий и выборе партнеров по бронированию жилья или покупки туров крайне важно использовать официальные источники, тщательно проверять реквизиты компаний и объекты размещения, принимать дополнительные меры по подтверждению их легальности. Только такой подход поможет минимизировать риски столкновения с мошенниками и сохранить как финансы, так и собственное спокойствие.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».