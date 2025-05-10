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Топ-5 банковских вкладов на 12 месяцев на 10 мая

Редакция Финансов Mail изучила предложения, доступные на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» на 7 мая 2025 года, и составила список банков, предлагающих самые выгодные процентные ставки по вкладам сроком на 12 месяцев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Shutterstock

После того, как Банк России в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку неизменной, доходность по банковским вкладам начала постепенно падать. Согласно итогам заседания Совета директоров регулятора 25 апреля, ставка по-прежнему составляет 21% годовых.

Лучшее предложение на рынке — депозит на год под 20,52% годовых с капитализацией от СДМ-Банка с минимальной суммой размещения 1,4 миллиона рублей.

МБ Рус Банк предлагает разместить средства на сумму от 500 тысяч рублей под 20,5% годовых сроком на 12 месяцев.

В Первоуральскбанке можно открыть вклад под 20,2% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.

Разместить вклад под 20,05% годовых можно в Быстробанке (от 150 тысяч рублей).

В АвтоФинансБанке предлагают доходность 20% на депозиты от 100 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».