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США вновь начали поставлять в Россию косметику

Россия в феврале и марте возобновила импорт косметики из США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США вновь стали поставлять в Россию косметику, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.

Поставки из Штатов возобновились в феврале, хотя и всего на 15,8 тысячи долларов. В марте импорт вырос уже до 504 тысяч, что стало максимальным значением за три года.

Главным образом российские компании в марте ввозили румяна — 493,6 тысячи долларов, а также лак и уход для ногтей — десять тысяч.

Стабильные поставки американской косметики прекратились в июне 2023-го, при этом небольшую партию, всего на несколько тысяч долларов, отгрузили в Россию в октябре прошлого года.