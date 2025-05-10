Сортировка мусора в домашних условиях может принести прибыль

Втулка от туалетной бумаги.
Оказываются, втулки достаточно востребованы в школах и детских садах для поделок. Иногда их используют на разных мастер-классах. Стоимость зависит от наличия конкурентов в вашем населенном пункте. В среднем на 6 штук просят около 300 рублей.
Лотки для яиц.
Во-первых, они востребованы среди фермеров, которые продают яйца. Во-вторых, на них также есть спрос среди людей, увлекающихся рассадой. В-третьих, они также подходят для детского творчества, например, пaпьe-машe. Стоимость лотков в среднем оставляет 10−15 рублей за штуку.
Мешки из-под сахара.
Если вы покупаете сахар большими мешками, то потом эти мешки у вас тоже могут купить. Их повторно используют, например, для того, чтобы вывезти строительный мусор после ремонта. Для продажи их придется немного поднакопить, в среднем пакет стоит около 12−15 рублей.
Стеклянные банки.
Стеклянные банки востребованы не только стандартной формы, а вообще всех форм и размеров. Хоть маленькие из-под икры или тунца, средние из-под корнишонов и так далее. Диапазон цен от 10 рублей до 30 рублей за штуку. Но кто-то предлагает обменяться на варенье или какую-нибудь закрутку.
ПЭТ бутылки.
Несмотря на то, что цена новой пластиковой бутылки, в которых обычно продается вода или другие напитки, достаточно небольшая (в некоторых регионах на уровне 6−8 рублей за штуку), все равно есть спрос на вторичную бутылку. И стоит она от 10 до 30 рублей за штуку в зависимости от объема. На такую вторичную тару держится стабильный спрос.
Напомним, в России с 2019 года начала работу «мусорная реформа». Ее целью является сокращение числа полигонов с бытовым мусором. Для этого к 2030 году поставлена цель перейти на 100% сортировку, а объем мусора, отправляемого на свалки, должен быть снижен на 50%.