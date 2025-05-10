Сортировка мусора в домашних условиях может принести прибыль

Несмотря на то, что цена новой пластиковой бутылки, в которых обычно продается вода или другие напитки, достаточно небольшая (в некоторых регионах на уровне 6−8 рублей за штуку), все равно есть спрос на вторичную бутылку. И стоит она от 10 до 30 рублей за штуку в зависимости от объема. На такую вторичную тару держится стабильный спрос.