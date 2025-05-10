Российским дачникам рассказали, как сжечь мусор на участке и не получить штраф

Так, необходимо подготовить яму диаметром не больше 1 метра и глубиной не менее 30 сантиметров или бочку из металла или другого негорючего материала объемом до 1 куб. м. Очаг нужно размещать на расстоянии 15 метров от построек для ямы и на 7,5 метра — для бочки.
«Держите рядом с огнем ведра с водой, контейнеры с песком или огнетушитель», — посоветовали специалисты.
Они напомнили, что сжигать разрешается бумагу, картон, листву деревьев, ветки, опилки и доски без лакокрасочного покрытия, испорченные овощи и фрукты, а также очистки от них. Однако в этот список не входят резина, автомобильные покрышки и полиэтилен.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. В случае, если пожар повредил или уничтожил чужое имущество, должностные лица должны будут заплатить 40−50 тысяч рублей, а обычные граждане — 4−5 тысяч рублей.
«Если пожар нанес вред здоровью человека, виновнику может грозить уголовная ответственность», — говорится в сообщении.