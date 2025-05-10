Российским дачникам рассказали, как сжечь мусор на участке и не получить штраф

Так, необходимо подготовить яму диаметром не больше 1 метра и глубиной не менее 30 сантиметров или бочку из металла или другого негорючего материала объемом до 1 куб. м. Очаг нужно размещать на расстоянии 15 метров от построек для ямы и на 7,5 метра — для бочки.