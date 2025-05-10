Открыли вентиль. Зачем Саудовская Аравия отменила ограничения добычи нефти

Восемь стран, входящие в ОПЕК+, ранее добровольно ограничившие добычу нефти, 3 мая решили отменять эти ограничения ускоренными темпами. Изначально планировалось, что объемы добычи в июне суммарно увеличатся на 135 тыс. баррелей в сутки, однако теперь эта цифра увеличилась до 411 тыс. баррелей в сутки. Из без того крайне нестабильный рынок, находящийся под давлением торговых войн между США и Китаем, отреагировал нервно — котировки упали с 61,7 долл. за баррель до 59,9 долл. за баррель. Со стороны создается впечатление, что ведомый Саудовской Аравией ОПЕК+ выбрал неудачное время для наращивания добычи, но, по мнению Юшкова, разрешая увеличить добычу нефти, Эр-Рияд стремится удержать от развала альянс ОПЕК+.