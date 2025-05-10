Открыли вентиль. Зачем Саудовская Аравия отменила ограничения добычи нефти

Власти Казахстана не могут контролировать в своей стране деятельность глобальных нефтекомпаний, поэтому эта страна систематически превышает добычные квоты, выделенные ей альянсом ОПЕК+, сообщил aif.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В свою очередь, в Саудовской Аравии, не добившись дисциплины от Астаны, решили тоже наращивать темпы добычи, что приводит к падению глобальных нефтяных котировок.
«Одним из “нарушителей” квот, стабильно превышающим выделенный лимит добычи, является Казахстан, — подчеркнул эксперт. — Но власти этой страны не могут указывать недропользователям, сколько следует добывать, потому что большинство нефтяных компаний там — глобальные транснациональные корпорации, они сами решают, в том числе и вопросы объемов производства».
Восемь стран, входящие в ОПЕК+, ранее добровольно ограничившие добычу нефти, 3 мая решили отменять эти ограничения ускоренными темпами. Изначально планировалось, что объемы добычи в июне суммарно увеличатся на 135 тыс. баррелей в сутки, однако теперь эта цифра увеличилась до 411 тыс. баррелей в сутки. Из без того крайне нестабильный рынок, находящийся под давлением торговых войн между США и Китаем, отреагировал нервно — котировки упали с 61,7 долл. за баррель до 59,9 долл. за баррель. Со стороны создается впечатление, что ведомый Саудовской Аравией ОПЕК+ выбрал неудачное время для наращивания добычи, но, по мнению Юшкова, разрешая увеличить добычу нефти, Эр-Рияд стремится удержать от развала альянс ОПЕК+.
«Если этого не сделать, — полагает эксперт. — То все страны начнут “качать” по максимуму, и тогда цены обвалятся гораздо ниже текущего уровня».
Чаще всего в систематическом превышении квот на добычу обвиняют Ирак и Казахстан. Например, в марте объем добычи нефти в Казахстане составил 1,84 млн баррелей в сутки, а в апреле — 1,64 млн баррелей в сутки. Однако лимит добычи для этой страны был гораздо меньше — 1,43 млн баррелей в сутки в марте и 1,41 млн баррелей в сутки в апреле. Устав увещевать Астану, Эр-Рияд пошел на увеличение добычи, чтобы уронить нефтяные котировки, что больно ударит по нарушителю.
При этом падение мировых цен негативно скажется и на других производителях нефти, включая Россию. А сам Казахстан вряд ли сможет снизить добычу до уровня выделенных ему в рамках ОПЕК+ квот — это не в его власти.
«Фактически Астана не обладает полным суверенитетом над своими ресурсами, — говорит Юшков. — Иностранные корпорации добывают нефть в Казахстане сверх отведенных квот, что раздражает саудитов и косвенно бьет по всем нефтедобывающим странам, включая Россию, через снижение цен на “черное золото”. Но у Астаны пока нет политической воли на разрешение ситуации».
Чтобы процесс не перешел в неконтролируемую стадию, саудиты и «открыли вентили» на нефтяных скважинах. Выглядит парадоксально, но иначе котировки рухнули бы еще ниже. «Для минимизации потерь пришлось согласиться на меньшее из зол и разрешить увеличить добычу для всех стран, — поясняет эксперт. — Это, конечно, не будет способствовать росту котировок, но поможет удержать их от дальнейшего падения. Учитывая все обстоятельства, такое решение в целом отвечает интересам России, нам было бы значительно хуже, если бы произошло резкое падение нефтяных цен».
Ранее эксперт объяснил, что будет с социальными выплатами в России, если мировые цены на нефть упадут до 40−45 долл. за баррель.