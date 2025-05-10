Названы регионы с самой дорогой газировкой в России

Так, согласно материалам Росстата за март этого года (более свежие данные пока не опубликованы), самая дорогая газированная вода — в Чечне, здесь 0,5 литра стоили 84,5 рубля. Также в пятерку регионов с самой дорогой газировкой вошли Ненецкий АО (67 рублей), Мурманская область (64,6 рубля), Ямало-Ненецкий АО (62,3 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (62,2 рубля).