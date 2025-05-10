Названы регионы с самой дорогой газировкой в России

Самая дешевая газировка продается в Ивановской, Липецкой и Пензенской областях, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.
Так, согласно материалам Росстата за март этого года (более свежие данные пока не опубликованы), самая дорогая газированная вода — в Чечне, здесь 0,5 литра стоили 84,5 рубля. Также в пятерку регионов с самой дорогой газировкой вошли Ненецкий АО (67 рублей), Мурманская область (64,6 рубля), Ямало-Ненецкий АО (62,3 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (62,2 рубля).
Дешевле всего газированная вода оказалась в Ивановской (19,9 рубля), Липецкой (21,3) и Пензенской областях (21,3), в Татарстане (21,4) и в Орловской области (22,3). При этом города федерального значения расположились следующим образом: Санкт-Петербург по этому показателю — на 10-м месте (56,3 рубля), Москва — на 11-м (55,5), а Севастополь — на 20-м (46,8 рубля).
Что касается напитков без газов, то самые дорогие были на Чукотке, где пол-литра минеральной воды обойдется в 108,5 рубля. В пятерку по дороговизне бутылки воды, но с заметным отрывом, вошли Ненецкий АО (65 рублей), Республика Саха (Якутия) (62,8 рубля), Мурманская область (58,9 рубля) и Санкт-Петербург (54,7 рубля).
А дешевле всего минералка оказалась в Ярославской области (13,5 рубля), в Крыму (14,5 рубля), Белгородской области (14,7 рубля), Чечне (15,4 рубля) и Волгоградской области (15,7 рубля). Города федерального значения Москва и Севастополь расположились на 6-й и 49-й строчках (22,5 и 53,8 и рубля соответственно).