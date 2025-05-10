Эксперты назвали стоимость ремонта квартиры в 2025 году

При этом стоит учесть, что при анализе учитывалась стоимость строительных материалов и сопутствующих инструментов. Оплата труда наемных работников в расчет не принималась. Если брать более усредненные цены по Москве, то на начало 2025 года стоимость ремонта в Москве выросла: до 11,5 тыс. рублей за квадрат в студиях; до 10,2 тыс. рублей за 1 кв. м в однокомнатных квартирах; до 9,5 тыс. рублей в 2-х и 3-комнатных квартирах.