Эксперты назвали стоимость ремонта квартиры в 2025 году

По оценкам специалистов консалтингового агентства INFOline, в 2024 году общая стоимость ремонтных работ увеличилась на 13% и достигла 10 тыс. рублей за 1 кв. м. В Москве этот показатель чуть больше — 15%.
При этом стоит учесть, что при анализе учитывалась стоимость строительных материалов и сопутствующих инструментов. Оплата труда наемных работников в расчет не принималась. Если брать более усредненные цены по Москве, то на начало 2025 года стоимость ремонта в Москве выросла: до 11,5 тыс. рублей за квадрат в студиях; до 10,2 тыс. рублей за 1 кв. м в однокомнатных квартирах; до 9,5 тыс. рублей в 2-х и 3-комнатных квартирах.
Если учитывать стоимость работ, можно смело утверждать, что в среднем в столичном регионе цена ремонта 1 квадрата жилья достигла отметки в 23−25 тыс. рублей. При этом ценник может вырасти в разы, если заказчик планирует выполнить сложный дизайнерский ремонт, или желает, чтобы его в его квартире использовались дорогостоящие материалы.
Что влияет на стоимость ремонта.
«Главная причина постоянного роста цен — изменение стоимости строительных материалов. Абсолютное большинство позиций прибавили в цене, но некоторые стали настоящими рекордсменами: электрическое оборудование — +95%; цементные смеси — +55%; газобетонные конструкции — +51%; напольные покрытия — +32%», — пояснил «Российской газете» основатель дизайн бюро MSK Филипп Наставшев.
Ключевым фактором такого стремительного подорожания остаются, по его мнению, рост тарифов на логистику, необходимость повышать заработные платы — все это сказалось на конечной стоимости строительных материалов для потребителя.
Кроме того, по словам экспертов, нехватка персонала ощущается среди каменщиков и плиточников. Другие специалисты поспешили поднять цены, что также повлекло рост стоимости ремонта.
Зачем нужен договор со строительной бригадой.
«В большинстве случаев для ремонта квартир собственники предпочитают нанимать профессиональных строителей, заключая с ними соответствующий договор. Это правильная позиция, которая позволяет закрепить договоренности между заказчиком и исполнителем, определяет их права и обязанности. В первую очередь договор — это средство защиты своих интересов. При наличии официальной бумаги заказчик сможет привлечь исполнителя к ответственности, если работы выполнены не в полном объеме, строители нарушили временные рамки на выполнение работ или качество ремонта оставляет желать лучшего», — подчеркивает адвокат Данил Гранин.
Он отмечает, что в российской правовой системе понятие договор на ремонт отсутствует. Правоотношения формируются благодаря составлению договора подряда (ст. 702 ГК РФ). Этот документ формируется таким образом, чтобы не только полностью отвечать нормам гражданского законодательства, но и закона о защите прав потребителей, поскольку в данной ситуации собственник недвижимости будет одновременно и заказчиком, и потребителем.
В обязательном порядке в договор включают следующие моменты:
Объем работ и их стоимость. На этот вопрос нужно обратить особое внимание. Необходимо, чтобы исполнитель прописал в договоре конкретные цены как непосредственно на сами работы, так и на расходы на закупку строительных материалов. Как исполнитель обязан отчитываться перед заказчиком, и с какой периодичностью. Максимальный срок выполнения работ по договору. Обязанность заказчика оплатить все услуги, которые были ему предоставлены.
«Любые изменения должны быть своевременно внесены в соглашение. Ни в коем случае нельзя договариваться со строителями в устной форме. В противном случае можно столкнуться с массой негативных последствий и огромными финансовыми потерями», — советует юрист.