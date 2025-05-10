Экономика под градусом. Как глобальное потепление вызывает хаос на рынках

Бывало, что вы приходите в магазин за хлебом, и видите, что привычный батон вдруг резко подорожал? У всех бывало! И, как правило, в этом винят кого угодно: инфляцию, правительство, жадных капиталистов… Но разве в этот момент кому-то приходит в голову, что причина может крыться в такой аномальной жаре и засухе на соседнем континенте, которые угрожают урожаю пшеницы — основе питания миллиардов людей. Климатические изменения бросают нешуточный вызов всей мировой экономике: от фермерских полей до энергетических станций и туристических курортов.