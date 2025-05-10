Экономика под градусом. Как глобальное потепление вызывает хаос на рынках

Все слышали, что климат меняется. Все знают, что глобальное потепление, вызванное парниковым эффектом, повышает температуру и делает осадки менее предсказуемыми.
Бывало, что вы приходите в магазин за хлебом, и видите, что привычный батон вдруг резко подорожал? У всех бывало! И, как правило, в этом винят кого угодно: инфляцию, правительство, жадных капиталистов… Но разве в этот момент кому-то приходит в голову, что причина может крыться в такой аномальной жаре и засухе на соседнем континенте, которые угрожают урожаю пшеницы — основе питания миллиардов людей. Климатические изменения бросают нешуточный вызов всей мировой экономике: от фермерских полей до энергетических станций и туристических курортов.
Разберемся, как это работает и почему погода становится одним из ключевых факторов благополучия мировой экономики.
Пшеница в опасности
Исследования показывают, что если средняя температура вырастет на 2, мировой урожай пшеницы может сократиться на 8−10%. А в регионах, где засухи уже стали обыденностью, потери могут достигать 15−25%.
Особенно уязвимы ключевые регионы производства пшеницы в северном полушарии: Восточная Европа, Черноморский регион и Северная Америка. Прогнозы на май-июль предсказывают аномальную жару и нехватку осадков в этих местах, что может еще больше сократить урожай.
Но, помимо аномальной жары, стоит упомянуть Эль-Ниньо — климатический феномен, который добавляет хаоса в погодные условия.
Взять, к примеру, Бразилию. В южных штатах, где производится 99% пшеницы страны, во время сильных Эль-Ниньо в 2014—2016 и 2023−2024 годах урожай упал на 20% по сравнению со средним показателем за 15 лет.
Эль-Ниньо и Ла-Нинья
Эль-Ниньо — капризный дирижер, который заставляет погоду играть по своим правилам. Это явление связано с потеплением поверхностных вод в центральной и восточной части Тихого океана. Когда холодные воды поднимаются к поверхности менее интенсивно, температура океана растет, и это меняет циркуляцию атмосферы по всему миру.
Эль-Ниньо происходит раз в 2−7 лет и длится от 9 до 12 месяцев, иногда даже несколько лет.
Индикатором начала Эль-Ниньо служит отклонение более чем на 0,5˚C от средней температуры поверхности Тихого океана за 3 месяца в центральной области. Последний крупный Эль-Ниньо наблюдался с апреля 2023-го по май 2024 года. Это вызвало засухи в одних регионах и ливни в других. И само собой, все это не пошло сельскому хозяйству на пользу.
Если Эль-Ниньо — это горячий бунтарь, то Ла-Нинья — его холодная сестра, которая приносит свои погодные сюрпризы. В отличие от Эль-Ниньо, когда теплые воды доминируют в Тихом океане, Ла-Нинья характеризуется усиленным подъемом холодных вод к поверхности, что охлаждает океан и меняет атмосферные потоки. Это приводит к противоположным климатическим эффектам: регионы, страдающие от засух во время Эль-Ниньо, могут утопать в ливнях, а те, что заливало дождями, пересыхают.
От полей до кошельков
Когда урожай пшеницы падает, это не просто беда фермеров, а цепная реакция, которая затрагивает всех. Меньше пшеницы — выше цены на хлеб, макароны и другие продукты. Для стран с низким доходом это может означать нехватку еды и социальные волнения. Так и до массовых забастовок недалеко. Встанет производство — затормозятся мировые поставки.
Страны, зависящие от импорта пшеницы, сталкиваются с ростом расходов. Например, Египет с апреля сократил импорт пшеницы на 1 млн тонн и использует смесь кукурузной муки и пшеничной для субсидированного хлеба, чтобы сократить расходы. Само собой, климатические изменения — не единственная причина этого, однако прямо сейчас она играет огромную роль в планировании экономики Северо-Восточной Африки.
Экспортеры, такие как Россия, тоже страдают. Снижение урожая означает меньше доходов, что влияет на занятость и инвестиции в сельское хозяйство.
Из-за изменений климата посевные площади пшеницы будут постоянно смещаться на север. Почему?
Глобальное потепление вызывает засухи в южных регионах, которые не компенсируются оттаиванием земель на севере. В засушливых регионах повышение температуры всего на 2 может сократить урожайность пшеницы на 15−25%.
Как следствие, прогнозируется смещение северных границ регионов, пригодных для выращивания сельхозкультур, в период с 2050 по 2099 годы.
То есть глобальное потепление будет постепенно смещать посевные площади пшеницы севернее и в целом повлияет негативно на урожайность.
А что с другими отраслями?
Глобальное потепление — это не только история про пшеничные поля. Однако это не так.
Те, кто был в жарких странах, вспомнят, какой шум сопровождает везде, в любом приморском городке. Шум кондиционеров. Раскаленным летом они работают все разом, на пределе. А энергетические сети трещат по швам от перегрузки.
В Египте, например, жара совпала с нехваткой воды из-за заполнения эфиопской плотины на Ниле с 2019 по 2024 год, что подкосило не только ирригацию, но и производство электроэнергии на гидроэлектростанциях.
А что с туризмом? Пляжи, которые когда-то манили толпы, теперь тонут под натиском поднимающегося моря или отпугивают отдыхающих невыносимой жарой. Прибрежные курорты теряют свой блеск, а вместе с ним — и доходы.
Практически любое производство тоже попадает под удар. Погодные катаклизмы рвут цепочки поставок: наводнения топят порты, ураганы ломают склады, а засухи задерживают доставку сырья. В результате товары приходят с опозданием, а цены на них взлетают.
И наконец, транспорт. Дороги, мосты и порты страдают от наводнений и штормов, а ремонт съедает бюджеты, которые могли бы пойти на что-то более полезное. Логистика сбивается с ритма, грузовики стоят в пробках, а корабли ждут своей очереди в поврежденных портах.
А тем временем тихонько в уголке плачут и рвут на себе волосы страховые компании. Засухи, ураганы и наводнения обрушиваются на города и села, заставляя страховщиков выплачивать миллиарды.
Что в итоге?
Экоактивисты постоянно убеждают нас, что климатические изменения — это то, с последствиями чего придется жить нашим детям. Безусловно, так оно и есть.
Но экономисты смотрят на ситуацию несколько иначе, осознавая, что это — цепная реакция, которая начинается с засухи на пшеничном поле или аномальной жары в мегаполисе, а заканчивается вполне реальными изменениями в наших кошельках, сбоями в поставках товаров и растущими счетами за страховку и медицинские услуги.
Глобальное потепление и его «дирижеры» вроде Эль-Ниньо перекраивают экономическую карту мира, создавая угрозы и, возможно, новые, пока неочевидные вызовы.