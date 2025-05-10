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Bloomberg: ЕС и США хотят поставить России ультиматум

Высокопоставленные чиновники Евросоюза ведут переговоры с администрацией США по вопросу окончательного оформления соглашения по 30-дневному прекращению огня на Украине. Если Россия данное предложение не примет, то на нее будут наложены новые санкции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Переговоры идут на высоком уровне, отмечает агентство. Представители ЕС и США обсуждают условия окончательного оформления соглашения по 30-дневному прекращению огня на Украине.

Для России, в случае ее несогласия, заготовлен новый пакет санкций.

Однако планы пока не носят окончательный характер и дальнейшее развитие событий все еще зависит от США, пишет агентство.

«Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнёры введут новые санкции», — написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social ранее на этой неделе.

Лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании приехали в субботу, 10 мая, в Киев в знак поддержки Украины и инициативы Трампа по прекращению огня.

«Пока Россия не согласится на устойчивое перемирие, мы будем усиливать давление на ее военную машину», — цитирует агентство их совместное пятничное заявление. — «Совместно с США мы призываем Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире».