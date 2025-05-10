Bloomberg: ЕС и США хотят поставить России ультиматум

«Пока Россия не согласится на устойчивое перемирие, мы будем усиливать давление на ее военную машину», — цитирует агентство их совместное пятничное заявление. — «Совместно с США мы призываем Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире».