Bloomberg: ЕС и США хотят поставить России ультиматум

Переговоры идут на высоком уровне, отмечает агентство. Представители ЕС и США обсуждают условия окончательного оформления соглашения по 30-дневному прекращению огня на Украине.
Для России, в случае ее несогласия, заготовлен новый пакет санкций.
Однако планы пока не носят окончательный характер и дальнейшее развитие событий все еще зависит от США, пишет агентство.
«Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнёры введут новые санкции», — написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social ранее на этой неделе.
Лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании приехали в субботу, 10 мая, в Киев в знак поддержки Украины и инициативы Трампа по прекращению огня.
«Пока Россия не согласится на устойчивое перемирие, мы будем усиливать давление на ее военную машину», — цитирует агентство их совместное пятничное заявление. — «Совместно с США мы призываем Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире».