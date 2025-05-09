Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 9 мая

Банк России 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 20,7% годовых. Его предлагает БыстроБанк на сумму от 150 тысяч рублей.
Открыть вклад под 20,6% годовых своим клиентам предлагает Ак Барс Банк. Его размер должен начинаться от 10 тысяч рублей.
Клиенты Локо-банка, МБ РУС Банка и Первоуральскбанка могут открыть вклад под 20,5% годовых. Сумма вклада должна начинаться от 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.
Московский кредитный банк предлагает вклады под 20,3% годовых на сумму от 3 млн рублей.
Вклад под 20% годовых могут клиенты Московского кредитного банка (от 10 тыс. рублей), банка «Дом.РФ» (от 1 млн рублей) и Совкомбанка (от 10 тыс. рублей).
ТКБ предлагает открыть вклад под 19,9% на сумму от 3 млн рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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