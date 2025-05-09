Суд Швейцарии утвердил мировое соглашение оператора «Северного потока — 2»

Суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и ее кредиторов. Оно было заключено 30 апреля.
«Решением суда кантона Цуг по делу EN 2022 2 от 9 мая 2025 года мировое соглашение (урегулирование выплаты дивидендов), заключенное между Nord Stream 2 AG и ее кредиторами 30 апреля 2025 года, включая приложения 1 и 2, было утверждено судом», — цитирует ТАСС сообщение суда.
«Газпром» в своем отчете сообщал, что максимальный срок окончательного моратория Nord Stream 2 AG составляет 24 месяца. Он был введен с 10 января 2023 года. До этого действовал промежуточный мораторий на банкротство, который продлевался несколько раз.
Инвесторы Nord Stream 2 AG — европейские OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie. Все партнеры российского «Газпрома» по проекту обязались предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивался в 9,5 млрд евро. Каждая компания должна была выделить до 950 млн евро.