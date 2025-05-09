Reuters: США могут подписать торговое соглашение еще с одной страной

В четверг, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что новый заключённый внешнеторговый договор с Британией открывает его стране доступ на сельскохозяйственный и другие рынки, подконтрольные Лондону.
«После Великобритании Индия и Япония — следующие две страны в очереди на заключение соглашения», — пишет Рейтер со ссылкой на собеседников.
Однако пока больше определенности есть в отношении подписания документа с Индией. Так, Рейтер отмечает, что делегация индийских чиновников, вероятно, посетит США позднее в мае для продолжения переговоров.
А что касается деталей, то, по информации источников агентства, Индия предложила сократить разницу в таможенных пошлинах с США — почти с 13% до менее чем 4% — в обмен на освобождение от уже введенных и потенциальных повышенных пошлин.
Помимо этого, отметил один из источников, Индия предложила Белому дому преференциальный доступ почти для 90% товаров, которые импортируются из США. В том чисде — снижение пошлин.