Лондон объявит о крупнейших санкциях против танкеров с нефтью из России

Великобритания анонсировала «крупнейший в истории» пакет санкций в отношении нефтяных танкеров, которые, по мнению Лондона, связаны с «теневым флотом» РФ. В список попадут 100 судов.
Как пишет РБК со ссылкой на сайт британского правительства, с начала прошлого 2024 года эти танкеры перевезли груз на сумму свыше 24 млрд долларов. Часть кораблей «нанесли ущерб критически важной подводной инфраструктуре».
Британия сильно зависит от подводной инфраструктуры не только в плане связи, которую обеспечивают телекоммуникационные кабели, но и в вопросе поставок жизненно важных энергоносителей, таких как электричество, нефть и газ, отметили в кабмине страны.
О новых санкциях 9 мая должен объявить премьер-министр Кир Стармер на саммите стран Объединенных экспедиционных сил в Осло.
Российские власти называли обвинения в адрес Москвы в повреждении подводных кабелей безосновательными и абсурдными. В МИДе прокомментировали, что страны Запада таким образом хочет ограничить экспорт российского сырья.