ЕС выделил миллиард евро Украине, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Евросоюз выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев.
«Мы выделяем миллиард для украинской оборонной промышленности, так как в этой сфере происходят инновации, и мы можем больше помочь Украине», — сказала Каллас, выступление которой транслировала пресс-служба Еврокомиссии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.