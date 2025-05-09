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ЕС выделил миллиард евро Украине, заявила Каллас

Каллас: Евросоюз выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Евросоюз выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев.

«Мы выделяем миллиард для украинской оборонной промышленности, так как в этой сфере происходят инновации, и мы можем больше помочь Украине», — сказала Каллас, выступление которой транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.