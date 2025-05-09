Эксперт назвала пять способов продать низкокачественный кофе по высокой цене

В течение последних полутора-двух лет участники мирового кофейного рынка сталкиваются с беспрецедентным ростом цен на зелёный кофе, что оказывает значительное давление на производителей. В условиях увеличения стоимости сырья на биржах ряд компаний для поддержания прибыльности вынужден пересматривать операционные процессы.
На этом фоне отдельные игроки рынка идут на способы, которые негативно сказываются на качестве конечной продукции, а также, в ряде случаев, могут вводить потребителей в заблуждение относительно характеристик реализуемого кофе.
Эксперт Анна Бабина в беседе с «Прайм» определила ключевые схемы, к которым прибегают недобросовестные производители с целью продажи низкокачественного или второсортного сырья под видом продукта премиального сегмента.
Среди основных приемов — использование зерна, прошедшего отбраковку на стадии очистки в колорсортерах. В норме такие зерна (так называемые «отходы производства») реализуются по минимальной цене в смежные отрасли, например, для производства скрабов в косметологии. Однако сегодня подобное сырье все чаще попадает непосредственно в розничную продажу, маскируясь под основной продукт.
Еще одной распространенной практикой является использование в процессе обжарки и упаковки залежавшегося зеленого зерна, срок хранения которого превышает 12 месяцев, что приводит к снижению его вкусовых характеристик. Такие партии закупаются по цене значительно ниже рыночной и реализуются как свежий продукт.
Кроме того, ряд производителей используют дешевый зеленый кофе невысокого качества, предназначенный изначально для производства растворимого кофе либо фармацевтической продукции, где требования к вкусовым качествам минимальны. Это позволяет снизить себестоимость, однако негативно отражается на потребительских свойствах напитка.
Отдельное внимание Бабина обращает на практику добавления в заявленную как «100% арабика» кофейную смесь зерен сорта робуста. Несмотря на отдельные преимущества (плотность и высокое содержание кофеина), робуста серьезно уступает арабике по вкусовым показателям. Умышленное сокрытие информации о таком смешивании расценивается как обман потребителя.
Также на рынке встречаются случаи перефасовки и реализации обжаренного кофе с истекшим сроком годности. Визуальными признаками подобного продукта становятся влажность и изменение цвета зерен, что свидетельствует о нарушении условий хранения либо значительном превышении срока годности.
Как отмечают эксперты, подобные методы существенно сокращают издержки для производителей, однако существенно снижают качество товара и наносят ущерб репутации отрасли в глазах потребителей.
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