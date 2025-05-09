Эксперт назвала пять способов продать низкокачественный кофе по высокой цене

Среди основных приемов — использование зерна, прошедшего отбраковку на стадии очистки в колорсортерах. В норме такие зерна (так называемые «отходы производства») реализуются по минимальной цене в смежные отрасли, например, для производства скрабов в косметологии. Однако сегодня подобное сырье все чаще попадает непосредственно в розничную продажу, маскируясь под основной продукт.