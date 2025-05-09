Dow Jones и Вторая мировая: как рынок реагировал на боевые действия

На некоторые значимые события у Dow Jones вовсе не было реакции — как, например, в случае с захватом Польши или вторжениями в Норвегию и Данию. Но в тот период, когда Германия стремительно захватывала Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а затем входила в Париж, американский фондовый рынок падал — Dow Jones обвалился на 25%, до 111 пунктов. Существует мнение, что ставка на так называемые war brides была ошибочной. Той же Франции, которая оказалась захвачена немецкой армией, США уже не могли ни продавать вооружение, ни оказывать экономическую помощь.