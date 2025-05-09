Dow Jones и Вторая мировая: как рынок реагировал на боевые действия

Впервые этот текст вышел в июне 2020 года. Сегодня, в день празднования 80-й годовщины Победы, мы публикуем его повторно — чтобы напомнить, как события Второй мировой войны влияли на фондовый рынок.
В самом начале Второй мировой войны на американском рынке произошел бум инвестиций. В сентябре 1939 года Франция и Великобритания стали первыми странами, объявившими войну нацистской Германии. Соединенные Штаты заявили о нейтралитете, но при этом оказывали весомую экономическую и военную помощь антигитлеровской коалиции.
Позиция США стала источником большого энтузиазма на Уолл-стрит — брокеры рассчитывали на рост компаний, которые занимаются поставками и разработкой вооружений. Еще в период Первой мировой войны для таких компаний появился специальный термин — war brides, что можно перевести как «боевые подруги», или «невесты войны». Так называли компании, для которых начало военных действий означало взлет продаж и рост прибыли.
В конце 1939 года американские брокерские фирмы активно распространяли статистику о том, насколько хорошей была динамика таких бумаг во время Первой мировой войны. Реклама эффективно подогревала интерес к акциям и вносила ощутимую лепту в рост американского рынка ценных бумаг.
В то время основным индикатором рынка США был промышленный индекс Доу Джонса — Dow Jones Industrial Average. Американский фондовый рынок в тот период восстанавливался от потрясений Великой депрессии. В августе 1939 года индекс Доу Джонса находился на отметке 131 пункт — это уже не так мало, как на минимумах после фондового обвала 1929 года (тогда индекс опускался ниже 50 пунктов), но все же гораздо ниже тех 350 пунктов, выше которых индекс торговался до биржевого краха времен Великой депрессии.
События в Европе и начало войны подтолкнули Dow Jones Industrial Average вверх — со 131 пункта в августе индикатор поднялся до 155 пунктов к середине сентября. Это чуть меньше 20% роста. За день перед самым началом конфликта американский рынок вырос сразу на 7,5%. Однако 155 пунктами рост Доу Джонса и ограничился — выше этой отметки индекс не поднимался в течение всего периода Второй мировой войны.
На некоторые значимые события у Dow Jones вовсе не было реакции — как, например, в случае с захватом Польши или вторжениями в Норвегию и Данию. Но в тот период, когда Германия стремительно захватывала Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а затем входила в Париж, американский фондовый рынок падал — Dow Jones обвалился на 25%, до 111 пунктов. Существует мнение, что ставка на так называемые war brides была ошибочной. Той же Франции, которая оказалась захвачена немецкой армией, США уже не могли ни продавать вооружение, ни оказывать экономическую помощь.
Своих «военных» минимумов американский рынок акций достиг весной 1942 года. На фоне успехов Германии в Европе, агрессии Японии в Тихоокеанском регионе и нападения на Перл-Харбор, после которого США вступили в войну, Dow Jones Industrial Average обвалился до 92 пунктов.
Что более примечательно, так это торговые объемы. В апреле 1942 года объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 300 тыс. акций. Для сравнения, в 1932 году, когда американский рынок достиг дна после обрушения 1929 года, объемы торгов составляли около 700 тыс. Статистика показывает, что к 1942 году рынок перестал интересоваться акциями — вкладывать в них деньги на фоне непредсказуемости военного времени можно было только на исключительно долгосрочный период и при этом с крайне высокими рисками.
Другой показатель, отражающий непопулярность акций в разгар Второй мировой войны, — стоимость места на бирже Нью-Йорка. До 2006 года брокеры, которые хотели торговать на бирже, могли арендовать или купить себе место. Владельцы мест были номинальными владельцами и самой торговой площадки. В 1942 году одно такое место было продано за $17 тыс. Как оказалось впоследствии, цена стала самой низкой в XX веке.
Переломным моментом для американского рынка, как и в противостоянии США и Японии в Тихом океане в целом, стало сражение у островов Мидуэй. Там в начале июня 1942 года американский флот разгромил японские морские и воздушные силы. Победа позволила США перехватить инициативу, а Японию заставила перейти в оборону. Вскоре после победы у Мидуэй Dow Jones Industrial начал отталкиваться ото дна.
«Американский рынок акций инстинктивно понял значение событий в Мидуэе задолго до того, как его осознали эксперты», — пишет инвестиционный эксперт Бартон Бриггс в книге «Богатство, война и мудрость», которая анализирует особенности поведения фондовых рынков в период Второй мировой войны.
В последующие месяцы, на которые пришлась завершающая стадия Второй мировой, индекс Доу Джонса ускорил свой рост, а к началу 1946 года благополучно поднялся выше тех уровней, на которых находился перед обвалом 1937−1938 годов.
Несмотря на локальные провалы, индекс Доу Джонса вышел из Второй мировой войны с ростом на 25%, если начинать расчеты от 1 января 1939 года. Такое поведение фондового рынка нельзя назвать редкостью. Авторы исследования «Загадка войны: противоречивое влияние военных конфликтов на рынки ценных бумаг», которое проводилось под эгидой Швейцарского финансового института, пришли к интересным выводам. Например, многие войны прошлого века, включая Вторую мировую, подтвердили следующую тенденцию — вскоре после начала военного конфликта рынок акций перестает падать и переходит к росту. Другое наблюдение: если крупный военный конфликт не стал неожиданностью и ему предшествовала так называемая предвоенная фаза, то само начало войны заставляет котировки двигаться вверх.
Согласно другому исследованию, проведенному президентом Armbruster Capital Management Марком Армбрустером (исследование охватывает период с 1926 по 2013 год), во время крупных военных конфликтов волатильность на американском рынке акций снижалась. «Интуитивно можно было бы предположить, что геополитическая неопределенность распространится на фондовый рынок. Но так не происходило», — отмечает автор. Исключением из этой тенденции стала только Война в Персидском заливе (1990−1991), но даже тогда волатильность не была аномальной, а лишь соответствовала средним историческим значениям.
В работе над текстом использовались следующие книги и публикации: Dow Industrials: 1939−1942 Bear Market; Wealth, War & Wisdom; A Financial History of the United States: From Christopher Columbus to the Robber Barons; The war puzzle: contradictory effects of international conflicts on stock markets; What Happens to the Market if America Goes to War?