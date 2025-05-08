Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 8 мая

Самое выгодное предложение на данный момент — вклад сроком на три месяца с процентной ставкой 23% от Московского Кредитного банка при минимальной сумме размещения 10 тысяч рублей. Такая доходность доступна только новым клиентам банка при оформлении депозита через финансовый маркетплейс «Финуслуги». Для остальных вкладчиков при аналогичной сумме размещения ставка составит 20% годовых.