Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 8 мая

Доходность по банковским вкладам начала снижаться после неожиданного решения Банка России сохранить ключевую ставку неизменной в декабре. На заседании 25 апреля Совет директоров вновь оставил ее на уровне 21% годовых.
Самое выгодное предложение на данный момент — вклад сроком на три месяца с процентной ставкой 23% от Московского Кредитного банка при минимальной сумме размещения 10 тысяч рублей. Такая доходность доступна только новым клиентам банка при оформлении депозита через финансовый маркетплейс «Финуслуги». Для остальных вкладчиков при аналогичной сумме размещения ставка составит 20% годовых.
Следующим по привлекательности стал Совкомбанк с предложением по ставке 20,3% на вклады от 10 тысяч рублей.
Банк Дальневосточный разместит вклады под 20% годовых для клиентов, готовых вложить от 150 тысяч рублей.
ТКБ предоставляет возможность разместить средства под 19,75% годовых при вложении от 300 тысяч рублей на три месяца, а банк «Дом.РФ» дает доходность 19,6% при сумме вклада от 1 миллиона рублей.
Энерготрансбанк открывает депозиты под 19,5% для клиентов, готовых вложить от 30 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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