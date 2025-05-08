США и Великобритания заключили торговую сделку

6 мая газета Financial Times сообщила, что Вашингтон и Лондон планируют уже на этой неделе заключить соглашение о снижении американских пошлин на британские автомобили и сталь. По сведениям издания, сделка предусматривает квоты на беспошлинный ввоз в США определенных объемов продукции из Соединенного Королевства. Лондон надеется, что американская администрация согласится снизить 25-процентные тарифы на импорт продукции британских автопроизводителей и металлургов. Со своей стороны Великобритания согласна снизить налоги для американских технологических компаний и пересмотреть пошлины на американские автомобили и сельхозпродукцию.