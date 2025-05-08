США и Великобритания заключили торговую сделку

«Сегодня утром я рад объявить о том, что мы достигли прорывной торговой сделки с Великобританией», — сказал он.
«Сегодняшнее соглашение с Великобританией является первым в серии торговых сделок, переговоры по которым моя администрация ведет в течение последних четырех недель. Этим соглашением Великобритания присоединяется к Соединенным Штатам в подтверждение того, что взаимность и справедливость являются важнейшими и жизненно важными принципами международной торговли. Соглашение предусматривает расширение доступа для американского экспорта, особенно в сфере сельского хозяйства, на миллиарды долларов», — пояснил Трамп.
«Кроме того, в качестве исторического шага соглашение включает планы, которые приведут к совмещению экономической безопасности Великобританию и США. Это первый подобный случай», — добавил президент США, не вдаваясь в детали этого аспекта сотрудничества.
6 мая газета Financial Times сообщила, что Вашингтон и Лондон планируют уже на этой неделе заключить соглашение о снижении американских пошлин на британские автомобили и сталь. По сведениям издания, сделка предусматривает квоты на беспошлинный ввоз в США определенных объемов продукции из Соединенного Королевства. Лондон надеется, что американская администрация согласится снизить 25-процентные тарифы на импорт продукции британских автопроизводителей и металлургов. Со своей стороны Великобритания согласна снизить налоги для американских технологических компаний и пересмотреть пошлины на американские автомобили и сельхозпродукцию.
Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. Затем американский лидер заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда государств и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.