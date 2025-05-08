Reuters: Россия и США обсудили возобновление поставок газа в ЕС

Американские компании могут стать покупателями российского газа и отправлять его в Европу, включая Германию, пишет агентство. Это может способствовать мирному соглашению по российско-украинскому конфликту и помочь преодолеть сопротивление некоторых европейских стран. Для США этот сценарий выгоден, поскольку позволяет контролировать объемы поставок российского газа в Европу, сказали несколько собеседников агентства.
Вопрос газовых поставок, по данным агентства, обсуждался между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. В команде Уиткоффа отказались отвечать на запрос Reuters, в РФПИ заявили, что такие обсуждения не ведутся.