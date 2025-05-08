Reuters: Россия и США обсудили возобновление поставок газа в ЕС

Представители России и США обсудили возможную помощь Вашингтона в возобновлении поставок российского газа в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников. Переговоры затронули участие американских инвесторов в «Газпроме», в проекте «Северный поток» или в трубопроводе, который идет через Украину.