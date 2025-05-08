Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле. Главное

Сельское хозяйство
Путин отметил, что Россия готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в Китай.
«Важным фактором поддержания продовольственной безопасности обеих стран стали значительные взаимные поставки сельхозтоваров. Со своей стороны готовы расширять ассортимент экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на китайский рынок», — сказал президент.
Компании
Кроме того, глава российского государства назвал китайские компании важными партнерами для регионов РФ. Он подчеркнул, что Россия продолжит создавать комфортные условия для их работы.
«Китай — важнейший партнер для многих российских регионов, особенно для Дальнего Востока. Китайские экономоператоры участвуют в 63 проектах на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток. Со своей стороны намерены и далее создавать комфортные условия для деятельности компаний из Китая в России», — подчеркнул Путин.
Автопром
Кроме того, президент отметил, что Россия является главным импортером китайских автомобилей и приветствует создание профильных производств КНР на российской территории.
«Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — сказал он.
Энергетика
Говоря об энергетической сфере, президент назвал ее важной частью российско-китайских экономических связей.
«Локомотив наших связей — энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Кроме того, мы вторые по отгрузкам в Китай угля и третьи по экспорту сжиженного природного газа», — пояснил он.
Путин добавил, что «на подходе» находятся совместные инициативы РФ и КНР в сфере энергетики.
«К примеру, дальневосточный газовый маршрут будет запущен в 2027 году и гарантированно обеспечит китайских потребителей голубым топливом в объеме до 10 млрд кубических метров в год. В соответствии с графиком в Китае возводятся атомные электростанции российского дизайна», — указал глава государства.
Торговля
Также Путин напомнил, что в прошлом году взаимный товарооборот поставил новый рекорд и составил 244,9 миллиарда долларов.
«Конечно, это далеко не предел и каждодневная работа по сохранению положительной торговой динамики и реализации масштабных совместных проектов продолжается», — отметил он.
По словам российского лидера, в 2024 году объем двусторонних внешнеторговых грузоперевозок через пограничные переходы и морские порты России и КНР «вырос на 9% — до почти 176 млн тонн».
«Намерены и далее модернизировать транспортную инфраструктуру, переводить пограничные пункты пропуска на круглосуточный рабочий режим», — подчеркнул Путин.
Президент РФ также упомянул ярмарки «Сделано в России», которые проводятся в различных провинциях Китая и вызывают «большой интерес» у граждан страны.
«Мы этому очень рады. Мы видим реакцию китайцев на эти мероприятия. Это очень приятно, и в общественном сознании хорошо очень укладывается», — заявил Путин.
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