Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле. Главное

«Локомотив наших связей — энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Кроме того, мы вторые по отгрузкам в Китай угля и третьи по экспорту сжиженного природного газа», — пояснил он.