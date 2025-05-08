Лукашенко объяснил исчезновение картофеля из белорусских магазинов

По словам Лукашенко, проблема связана с разницей в ценах на картофель в Белоруссии и России. Он указал, что белорусские потребители ожидают доступных и низких цен, в то время как производители стремятся продать урожай как можно выгоднее и дороже. В итоге многие сельхозпредприятия переориентировались на экспорт в Россию, где цена на картофель значительно выше.