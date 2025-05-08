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Эксперт рассказал, кто из россиян получит 80 тысяч рублей в мае

Некоторые категории россиян в мае получат выплаты от государства в размере 55 тысяч и 80 тысяч рублей, рассказал aif.ru Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Он напомнил, что президент России Владимир Путин назначил дополнительные выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам эксперта, 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Кроме того, 80 тысяч рублей от государства в мае полагается вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников ВОВ.

Выплату в размере 55 тысяч рублей, добавил Игорь Балынин, назначили лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР), лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Для получения выплат заявление подавать не нужно, подчеркнул экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».