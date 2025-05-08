Эксперт рассказал, кто из россиян получит 80 тысяч рублей в мае

Выплату в размере 55 тысяч рублей, добавил Игорь Балынин, назначили лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР), лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.