Эксперт рассказал, кто из россиян получит 80 тысяч рублей в мае

Он напомнил, что президент России Владимир Путин назначил дополнительные выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам эксперта, 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Кроме того, 80 тысяч рублей от государства в мае полагается вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников ВОВ.
Выплату в размере 55 тысяч рублей, добавил Игорь Балынин, назначили лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР), лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Для получения выплат заявление подавать не нужно, подчеркнул экономист.
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