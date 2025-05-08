Как изменились ставки по вкладам перед Днем Победы

МКБ
С 1 мая Московский кредитный банк пересмотрел доходность по вкладу «МКБ. Преимущество» на сроках от трех месяцев до одного года. Согласно обновленным тарифам, опубликованным на сайте банка, ставки теперь составляют 20% годовых при размещении средств на три и шесть месяцев (снижение на 0,25−1 процентный пункт), а на срок один год — 19,5% (-1 п.п.). Максимальная ставка 20% годовых доступна при открытии вклада на три или шесть месяцев.
Эти условия действуют для первых вкладчиков, оформляющих депозит онлайн через платформу «Финуслуги». Минимальная сумма вложений — 10 тыс., максимальная — 3 млн. Проценты выплачиваются в конце срока на отдельный счет в «Финуслугах».
Совкомбанк
С 7 мая Совкомбанк изменил тарифы на все виды вкладов — данные опубликованы на официальном сайте кредитной организации. По продукту «Щедрая весна» доходность снижена на 0,1−0,3 процентного пункта на всех сроках: при открытии вклада на три месяца — 21,3% годовых, на шесть месяцев — 21%, на год — 20,6%, на два года — 19,6%, на три года — 23,5%.
Максимальная ставка 23,5% годовых по «Щедрой весне» доступна на сроке три года при условии наличия платной подписки «Халва. Десятка» и совершения не менее пяти покупок по карте «Халва» на сумму от 10 тыс. ежемесячно. Без выполнения этих условий максимальная ставка понижается до 20,7%. Минимальный размер депозита — 50 тыс.
По вкладу «Гибкий» процентные ставки также были уменьшены на 0,1−0,3 п.п. для всех сроков: на два месяца — 19,3% годовых, на три месяца — 19,9%, на шесть и девять месяцев — 19,7%, на год — 19,6%, на два года — 18,6%, на три года — 22,5%. Максимальная ставка по «Гибкому» — 22,5% годовых при вложении средств на три года и соблюдении условий по подписке «Халва. Десятка» и активности по карте «Халва». В отсутствие этих условий максимальная ставка составит 19,5% годовых. Минимальная сумма вклада — 10 тыс.
Газпромбанк
С 7 мая Газпромбанк обновил ставки по нескольким депозитным продуктам, что отражено в новых тарифах на сайте учреждения. По вкладу «Новые деньги» снижены ставки для сроков от шести месяцев до трех лет: на шесть и семь месяцев — 20% годовых (уменьшение на 0,2 п.п.), на полтора года (548 дней) — 17% (на 2,1 п.п. ниже), на два и три года — 16,5% (минус 3 п.п.). При этом максимальная ставка 20,2% годовых по этому продукту доступна на сроке 120 дней (четыре месяца) с использованием надбавки за внесение новых денег.
Минимальный размер вложения — 15 тыс. при открытии онлайн или 300 тыс. в отделении банка. Чтобы получить повышенную ставку, требуется пополнить вклад на сумму, превышающую остатки на счетах банка за последний месяц; в противном случае доходность уменьшится на 1 п.п.
Аналогичные коррекции ставок зафиксированы по депозиту «В Плюсе» — здесь максимальная ставка также составляет 20,2% годовых на сроке четыре месяца при условии подключения опции «Накопления» на платных сервисах банка. Минимальная сумма размещения — 15 тыс.
По продуктам «В Балансе» и «В Балансе 2.0» понижение ставок составило 2,1−3 п.п. на сроках от полутора до трех лет. Максимальная ставка предложений сохранилась на уровне 21,4% годовых при вложении средств на четыре месяца. Для получения максимальной доходности предусмотрена надбавка 3 п.п. при поддержании определенного среднемесячного остатка на счете карты (не менее 50 тыс. и 150 тыс. соответственно) в течение отчетного периода.
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