Как изменились ставки по вкладам перед Днем Победы

По вкладу «Гибкий» процентные ставки также были уменьшены на 0,1−0,3 п.п. для всех сроков: на два месяца — 19,3% годовых, на три месяца — 19,9%, на шесть и девять месяцев — 19,7%, на год — 19,6%, на два года — 18,6%, на три года — 22,5%. Максимальная ставка по «Гибкому» — 22,5% годовых при вложении средств на три года и соблюдении условий по подписке «Халва. Десятка» и активности по карте «Халва». В отсутствие этих условий максимальная ставка составит 19,5% годовых. Минимальная сумма вклада — 10 тыс.