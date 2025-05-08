Эксперт Донская: Ряд товаров известных брендов может подорожать после 8 мая

Как это отразится на доступности и ценах, «РГ» рассказала руководитель компании по международной торговле «Команда Сикурс» Раиса Донская:
— Фактически, в условиях санкций защита торговой марки на территории РФ ослабевает. Любой импортер, нашедший способ закупить продукцию этих брендов, сможет беспрепятственно ввозить ее в Россию. Это, безусловно, повысит доступность. В ближайшие месяцы мы ожидаем увидеть еще больше этих товаров на прилавках магазинов и маркетплейсов.
Что касается цен, то поначалу они, вероятно, будут завышены. Однако, как показывает практика, рынок отрегулирует их в течение двух-трех месяцев, приведя в соответствие с ценами на продукцию других брендов. Первые партии, безусловно, будут предлагаться по спекулятивным ценам, но это явление будет кратковременным.
О рисках с гарантией и качеством товаров
В первую очередь, обращайте внимание на упаковку. Мы не первый год знакомы с продукцией этих брендов и знаем, как она должна выглядеть, какие наклейки должны быть. Оцените качество материалов. Подделку всегда можно распознать по небрежной обработке металла, качеству пластика и упаковке. Мы помним времена наводнения рынка дешевыми китайскими товарами и в большинстве случаев способны отличить подделку.
Однако, важно помнить, что маркетплейсы не несут ответственности за действия недобросовестных продавцов. Не стоит наивно полагать, что продавец — это гарантия честности и качества. Будьте скептичны и тщательно проверяйте репутацию любого магазина, даже если он позиционируется как премиальный. Риск приобрести некачественный товар существует всегда, особенно при покупке дорогостоящей техники.
Если речь идет о недорогом товаре, например, фене, то риск невелик. Но при покупке дорогостоящей техники следует быть особенно внимательным. Убедитесь не только в наличии гарантии, но и позвоните в сервисный центр, чтобы уточнить условия обслуживания.
Обратите внимание на то, как организована работа сервисного центра: является ли он партнерским или собственным, как быстро можно сдать технику в ремонт. В идеале, у магазина должен быть собственный сервисный центр или надежный партнер, где можно оперативно получить квалифицированную помощь.
Не стоит гнаться за дешевизной. Приобретайте товары в проверенных магазинах, сотрудничающих с надежными сервисными компаниями. Это позволит минимизировать риски, связанные с гарантией и качеством. Проблема недобросовестных продавцов существовала всегда, но параллельный импорт может спровоцировать ее обострение. Высокий спрос и ограниченное предложение создают благоприятную почву для спекуляций.
Поэтому, выбирайте компанию, где совершать покупку, обдуманно и взвешенно. Не спешите приобретать товары сразу после их появления на рынке. Подождите пару месяцев, пока цены стабилизируются.