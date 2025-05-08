Эксперт Донская: Ряд товаров известных брендов может подорожать после 8 мая

В первую очередь, обращайте внимание на упаковку. Мы не первый год знакомы с продукцией этих брендов и знаем, как она должна выглядеть, какие наклейки должны быть. Оцените качество материалов. Подделку всегда можно распознать по небрежной обработке металла, качеству пластика и упаковке. Мы помним времена наводнения рынка дешевыми китайскими товарами и в большинстве случаев способны отличить подделку.