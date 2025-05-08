Дневники Победы: слова и лица

В августе 1941 года во время переправы через реку Днепр полевое отделение Бородина оказалось под обстрелом. Враги разрушили мост, и перебраться на другой берег на машинах было уже невозможно. Вместо того чтобы уничтожить деньги, начальник полевой кассы Бородин принял все риски и решил сберечь деньги, даже в такой сложнейшей ситуации. Вместе с инспектором полевого отделения он шел под шквалом огня с мешками денег за спиной и в конце концов доставил их в командный пункт штаба. Так банкирам в погонах удалось сохранить доверенные им ценности на сумму 3,5 миллиона рублей. Спасенные деньги покрыли расходы на строительство 26 танков Т-34.