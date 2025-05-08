Дневники Победы: слова и лица

МИГ, КОГДА ПРИШЛА ВОЙНА
22 июня 1941 года. Воскресенье. Этот день начинался с улыбок. Рано утром коллектив Казанской конторы Госбанка отдыхал на Глубоком озере.
— А ну-ка собрались! Кучнее, молодые-красивые. Галя, улыбайся! Улыбайся! — призывал тот, кто не поленился и где-то раздобыл камеру. — Улыбайтесь! (Щелчок затвора.)
Многим позже Галина Слесарева, старший инспектор бухгалтерии, вспоминала этот день так:
«Там был буфет, танцы. И только к вечеру мы узнали страшную весть… “ВОЙНА”».
Как только по радио объявили о начале войны, служащие отправились на работу. Вскоре в конторах Госбанка стало людно, как в будни.
На следующий день, 23 июня, Управляющий Омской областной конторы Госбанка Владимир Павленин твердой рукой подписывает приказ № 150. Буквы остаются на пальцах: лист только что из пишущей машинки.
«Призываю всех сотрудников Конторы Госбанка сохранять спокойствие, усилить бдительность и увеличить производительность труда, полностью выполняя работу ушедших по мобилизации без ослабления, а наоборот, улучшить четкость работы и быстроту продвижения документов, особенно на оперативных группах».
В операционном зале Дагестанской конторы слышен смех. Немного уставший, но очень искренний. Не унывать — в банковских приказах такого пункта нет, но, если бы был, любой из присутствующих подписался бы под каждым словом.
Поэтому они разговаривают и тихонько смеются. До окончания перерыва осталось 5 минут, а затем снова за работу. И не унывать.
Во время войны трудились по 13−14 часов в сутки. Обычно рабочий день длился с 8 утра до 11 вечера, а бывало, и до полуночи. Перерыв делали только один раз, на полчаса-час. Кредитных инспекторов часто привлекали в операционные группы вместо бухгалтеров, направленных на рытье окопов и другие неотложные мероприятия.
Из воспоминаний Г. А. Слесаревой (Казань):
«В годы войны было голодно и холодно работать в конторе Госбанка, замерзали чернила, руки. Один годовой отчет нам пришлось из-за этого составлять в одном из зданий во дворе банка. В обеденный перерыв мы пилили и кололи дрова, топили печи, чтобы составить отчет вовремя.
До филиалов добирались пешком (самолетов и автобусов не было), трудно было сесть на поезд.
Ходили делать уборку — мыть полы в подшефный госпиталь в Казани. Сдавала кровь, много раз. И все же не ушла из Госбанка в “теплые места”, так как банк считала своим родным домом, проработав там много, много лет».
СБЕРЕЧЬ — НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
В военные годы произошло переосмысление не только ценности жизни, но и ценности ценностей.
В Орловской области, работал Петр Бородин, который прошел путь от старшего кассира до управляющего Колпнянским отделением Госбанка. Всю войну и даже после нее он служил в полевых учреждениях на Западном фронте — обеспечивал бесперебойное банковское обслуживание войск.
В августе 1941 года во время переправы через реку Днепр полевое отделение Бородина оказалось под обстрелом. Враги разрушили мост, и перебраться на другой берег на машинах было уже невозможно. Вместо того чтобы уничтожить деньги, начальник полевой кассы Бородин принял все риски и решил сберечь деньги, даже в такой сложнейшей ситуации. Вместе с инспектором полевого отделения он шел под шквалом огня с мешками денег за спиной и в конце концов доставил их в командный пункт штаба. Так банкирам в погонах удалось сохранить доверенные им ценности на сумму 3,5 миллиона рублей. Спасенные деньги покрыли расходы на строительство 26 танков Т-34.
ДЕРЖАЛИСЬ ВМЕСТЕ, ДУШУ ГРЕЛИ
Но самой важной ценностью фронтовиков всегда оставались люди, которые ждали их в тылу.
Когда отряд Михаила Кропотова из Омского отделения Госбанка форсировал реку Бобер (на территории современной Польши) и получил приказ удерживать позиции во что бы то ни стало, бойцов поддерживали мысли о доме.
Михаил осторожно озирался, спешно разглаживая бумагу рукой: в минуту затишья наконец нашлось время написать письмо брату.
«Здравствуй, браток! С фронтовым приветом брат Миша!
… Можете с Леной договориться, чтобы мама жила у Лены? Если средств мало, я, Шура, буду высылать, добавлю.
В общем, пока жив, буду помогать».
Помогали все. В сентябре 1941 года работники конторы Госбанка в Сыктывкаре решили подготовить и отправить бойцам 40 комплектов зимнего обмундирования.
— Шапка-ушанка?
— Есть. Вон какая!
— Ватная фуфайка и брюки?
— Имеются.
— Валенки?
— Как без них!
— Теплые портянки, носки, рукавицы, — Сергей, служащий конторы Госбанка в Коми, засовывает рукавицы поглубже в карман фуфайки, чтобы не потерялись, и кивает Павлу. — Хорошо, ничего не забыли. Давай дальше. Шапка-ушанка?
— Есть!
Примеру работников Госбанка последовали и другие трудящиеся. Это положило начало массовому добровольному сбору теплых вещей и подарков для солдат Красной Армии в Коми.
Всей страной, всеми силами приближали Победу. И наконец…
Из воспоминаний А. И. Лихачевой, контролера в Рязанской областной конторе Госбанка: «В мае 1945 года, когда узнали, что войне — конец, оделись в самое нарядное и пошли на площадь Ленина. Там весь город собрался. Все шумели, пели, друг с другом целовались. Музыка играла. И мы танцевали…».