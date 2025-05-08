Bosch не смогла продать заводы в Санкт-Петербурге

«Сделка по продаже акций российского дочернего предприятия ООО “БСХ бытовые приборы” в Санкт-Петербурге, которая была запланирована в предыдущем году, оказалась невозможной. Это произошло из-за того, что в апреле отчетного года предприятие было передано под российское государственное административное управление», — сказано в документе.