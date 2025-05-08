Bosch не смогла продать заводы в Санкт-Петербурге

«Сделка по продаже акций российского дочернего предприятия ООО “БСХ бытовые приборы” в Санкт-Петербурге, которая была запланирована в предыдущем году, оказалась невозможной. Это произошло из-за того, что в апреле отчетного года предприятие было передано под российское государственное административное управление», — сказано в документе.
Предприятие ООО «БСХ бытовые приборы», которое раньше принадлежало дочерней компании германской Bosch, в 2024 году по указу президента РФ Владимира Путина перешло под управление «Газпром бытовые системы». Позднее «Коммерсант» сообщал, что компания планирует перезапустить заводы немецкой компании в Санкт-Петербурге и наладить производство холодильников и стиральных машин в 2025 году.
«БСХ бытовые приборы» зарегистрирована в Санкт-Петербурге, ее основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов. «Газпром бытовые системы» — дочернее общество ПАО «Газпром», является крупнейшим в России производителем бытового газового оборудования.
Bosch в своем отчете также отмечает, что 10 сентября 2024 года завершила продажу акций российского дочернего предприятия ООО «Бош термотехника» в Москве. Компания занималась продажей систем для отопления и работала в сфере энергетики и строительных технологий. «Продажа состоялась из-за того, что продолжать вести бизнес было невозможно из-за режима санкций», — утверждает германская компания.
При этом, согласно документу, Bosch на конец 2024 года по-прежнему сохраняла контроль над ООО «Строительство и инвестиции», зарегистрированной в Химках, а также московскими ООО «Бош рексрот» и ООО «Роберт бош».