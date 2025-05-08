«Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России

Как отмечается в релизе, кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56×54х22 миллиметра был извлечен в Якутии.
Павел Маринычев, генеральный директор «Алроса» заявил, что этот год займет особое место в истории российской алмазно-бриллиантовой отрасли. В начале апреля, напомнил он, компания показала самый большой из когда-либо ограненных в России бриллиантов весом более 100 карат, огранка которого заняла более двух лет.
«И в этом же году природа подарила такую невероятную находку. На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события», — подчеркнул он.
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