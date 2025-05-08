«Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России

«И в этом же году природа подарила такую невероятную находку. На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события», — подчеркнул он.