Adidas и Volkswagen признали ответственность за приход нацистов к власти

В тексте заявления отмечается, что без участия бизнеса приход Адольфа Гитлера к власти в 1933 году был бы невозможен. Задача сделать память о преступлениях нацистов того времени видимой — лежит в том числе и на бизнесе, считают авторы. «В 1933 году и позже слишком многие молчали, отворачивались и хранили молчание. Это порождает нашу ответственность — за прошлое, за настоящее и за будущее», — сказано в документе.