Перечислены комментарии, из-за которых при переводе денег могут заблокировать счет

Он сообщил «Газете.Ru», что переводы между физлицами с использованием банковских карт остаются одной из самых популярных финансовых операций. Однако неосторожные формулировки в поле «Назначение платежа» могут привести не только к блокировке перевода, но и к временному ограничению доступа к счету.
Виноградов напомнил, что согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны контролировать клиентские операции на предмет подозрительной активности.
«Это означает, что автоматизированные системы финансовых организаций анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые комментарии к ним. Если в сообщении обнаруживаются слова или фразы, ассоциирующиеся с незаконной деятельностью, операция может быть приостановлена для дополнительной проверки», — пояснил эксперт.
Ключевыми факторами риска становятся любые упоминания, связанные с наркотическими веществами, коррупционными схемами, террористической или экстремистской деятельностью, а также коммерческими операциями без наличия соответствующего оформления. Банк может обратить внимание, если в назначении платежа указываются такие формулировки, как «оплата по договору», «возврат долга», «арендная плата» и другие. Подозрения вызывает и описание платежей, указывающих на возможную неофициальную оплату услуг.
Профессор добавил, что банковские автоматизированные системы ориентируются не только на прямой смысл, но и на сленговые выражения, которые могут быть интерпретированы как маскировка нелегальной финансовой деятельности. Частые переводы с комментариями «спасибо за помощь» в пользу одного и того же получателя также могут быть расценены как попытка скрыть предпринимательский доход.
В случае блокировки перевода из-за наличия «стоп-слов» Виноградов советует оперативно обращаться в банк, предоставлять пояснения и необходимые документы, подтверждающие легальность операции.
«В случае более серьезных подозрений, когда дело передается в Росфинмониторинг, процесс разблокировки может затянуться на несколько недель», — подытожил Виноградов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».