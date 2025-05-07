Перечислены комментарии, из-за которых при переводе денег могут заблокировать счет

Профессор добавил, что банковские автоматизированные системы ориентируются не только на прямой смысл, но и на сленговые выражения, которые могут быть интерпретированы как маскировка нелегальной финансовой деятельности. Частые переводы с комментариями «спасибо за помощь» в пользу одного и того же получателя также могут быть расценены как попытка скрыть предпринимательский доход.