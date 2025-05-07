Службы доставки предупредили о неполадках с оплатой 7 и 9 мая

«ВкусВилл» сообщил пользователям, что утром 7 и 9 мая в Москве будут недоступны экспресс-доставка и оплата заказа картой курьеру. Об этом сообщает РБК. Ограничения введут с 08:00 до 12:00 7 мая и с 07:30 до 13:30 9 мая. Доступ к сервисам может быть затруднен из-за сбоев в сети.