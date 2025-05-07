Службы доставки предупредили о неполадках с оплатой 7 и 9 мая

По данным Telegram-канала «Что там, Москва?», трудности возникли уже вечером 6 мая. Согласно информации паблика, жители Подмосковья столкнулись с недоступностью банкоматов, а магазины перестали принимать оплату картами.
«ВкусВилл» сообщил пользователям, что утром 7 и 9 мая в Москве будут недоступны экспресс-доставка и оплата заказа картой курьеру. Об этом сообщает РБК. Ограничения введут с 08:00 до 12:00 7 мая и с 07:30 до 13:30 9 мая. Доступ к сервисам может быть затруднен из-за сбоев в сети.
«В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Приносим извинения за неудобства. Рекомендуем воспользоваться Wi-Fi», — сообщения с таким текстом разослал мобильный оператор МТС.
Помимо этого, 7 мая будут закрыты некоторые из центральных станций метро.
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