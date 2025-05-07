Сбер предупредил о сложностях с доступом в приложения из-за возможных сбоев

«Уважаемый клиент, в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области, могут наблюдаться сложности с доступом в приложения банка. Для совершения операций рекомендуем подключиться к сети Wi-Fi или повторить операцию позднее», — говорится в сообщении.