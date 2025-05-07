Сбер предупредил о сложностях с доступом в приложения из-за возможных сбоев

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сбер предупредил клиентов о сложностях с доступом в приложения банка из-за возможных перебоев в работе мобильного интернета в Москве и Московской области. Об этом сообщается в СМС-сообщениях, разосланных клиентам банка.
«Уважаемый клиент, в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области, могут наблюдаться сложности с доступом в приложения банка. Для совершения операций рекомендуем подключиться к сети Wi-Fi или повторить операцию позднее», — говорится в сообщении.
5 мая из СМС-сообщения РСЧС стало известно, что с 7 по 9 мая в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий в Москве возможны ограничения доступа в сеть интернет.