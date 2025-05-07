Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС выявила картель при продаже актива Центра микрохирургии глаза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель при продаже актива Центра микрохирургии глаза. Об этом сказано в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте ведомства.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«ФАС России выявила признаки заключения картеля между ООО СЗ “Стройкомкраснодар” и физическим лицом при участии в торгах по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО “Протасово МГ” (принадлежащего МНТК “Микрохирургия глаза” им. акад. С. Н. Федорова). Актив организации составляют свободные земельные участки, расположенные на территории Московской области, а также доля в уставном капитале ООО “Славино”», — отметили в ФАС.

Стратегия картеля заключалась в создании видимости конкурентной борьбы, пояснили в службе.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства* в отношении участников картеля. В случае подтверждения нарушения им грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

По данным ФАС, в 2024 году картельные сговоры чаще всего выявлялись в сферах строительства и дорожных работ, а также фармацевтике, пассажирских перевозках, недвижимости и социальном питании. Всего за год Федеральная антимонопольная служба России возбудила 315 дел о нарушениях антимонопольных правил, было принято 245 решений.

Картельные сговоры обнаружили в 78 регионах страны, 4369 закупок произошли с нарушениями. Общая сумма этих контрактов составила 122,4 млрд руб, сообщили в ведомстве.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».