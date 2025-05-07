ФАС выявила картель при продаже актива Центра микрохирургии глаза

По данным ФАС, в 2024 году картельные сговоры чаще всего выявлялись в сферах строительства и дорожных работ, а также фармацевтике, пассажирских перевозках, недвижимости и социальном питании. Всего за год Федеральная антимонопольная служба России возбудила 315 дел о нарушениях антимонопольных правил, было принято 245 решений.