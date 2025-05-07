ФАС выявила картель при продаже актива Центра микрохирургии глаза

«ФАС России выявила признаки заключения картеля между ООО СЗ “Стройкомкраснодар” и физическим лицом при участии в торгах по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО “Протасово МГ” (принадлежащего МНТК “Микрохирургия глаза” им. акад. С. Н. Федорова). Актив организации составляют свободные земельные участки, расположенные на территории Московской области, а также доля в уставном капитале ООО “Славино”», — отметили в ФАС.
Стратегия картеля заключалась в создании видимости конкурентной борьбы, пояснили в службе.
Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства* в отношении участников картеля. В случае подтверждения нарушения им грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
По данным ФАС, в 2024 году картельные сговоры чаще всего выявлялись в сферах строительства и дорожных работ, а также фармацевтике, пассажирских перевозках, недвижимости и социальном питании. Всего за год Федеральная антимонопольная служба России возбудила 315 дел о нарушениях антимонопольных правил, было принято 245 решений.
Картельные сговоры обнаружили в 78 регионах страны, 4369 закупок произошли с нарушениями. Общая сумма этих контрактов составила 122,4 млрд руб, сообщили в ведомстве.
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