Крепкий май. Аналитик прогнозирует рублю переход в новый диапазон

На валютном рынке, как правило, одновременно оказывают влияние разные факторы. Это могут фундаментальные показатели, как торговый баланс страны, так и геополитические. Чаще всего рассматривается три сценария развития событий: позитивный, негативный и базовый.
База — основа всего
«В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что в мае рубль будет торговаться в диапазоне 10,7−11,7 за юань, 78−85 за доллар, 89−97 за евро», — отметил эксперт.
Геополитические факторы динамики курса рубля.
Васильев отметил, что геополитическая повестка, скорее всего, продолжит оказывать основное влияние на курс рубля в мае. Текущее укрепление рубля может продлиться, пока есть прогресс в переговорах РФ-США или пока российские власти не задействуют меры для сдерживания укрепления рубля.
Любые улучшения в геополитической ситуации приведут к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций. Инвесторы снизят всё ещё крайне высокую оценку геополитической риск-премии за владение рублевыми активами.
Кроме этого, возрастут ожидания смягчения санкций и ожидания притока иностранного капитала на российский рынок (спекулянты обычно приходят первыми, затем могут вернуться прямые инвестиции в российскую экономику).
Негативный сценарий
При обратной эскалации в переговорах и ухудшении геополитической ситуации рубль может довольно быстро вернуться в диапазон 90−100 за доллар.
В случае существенного притока иностранного капитала на российский рынок доллар в моменте может упасть и до 60−70 рублей. «Напомним, что в 2022 году рубль довольно долго находился на уровнях 50−60 за доллар, пока власти не предприняли меры для ослабления рубля», — отметил аналитик.
В то же время слишком крепкий курс рубля невыгоден для бюджета и экспортёров. Поэтому власти могут задействовать разные механизмы для сдерживания укрепления рубля.
Такими мерами могут стать:
- словесные интервенции о нежелательности укрепления рубля,
- сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению валюты в резервы,
- полная отмена обязательной продажи валютной выручки,
- активный выпуск нерезидентов со счетов типа «С»,
- ослабление ограничений на вывод капитала,
- снижение ключевой ставки при явном замедлении инфляции.
Эти меры, на наш взгляд, являются эффективными и смогут развернуть текущий тренд на укрепление рубля.
Дань традиции весны
По статистике прошлых лет, первые четыре месяца года являются наиболее благоприятными месяцами для курса рубля. С мая и до конца года рубль имеет тенденцию к ослаблению из-за сезонного снижения сырьевых цен и уменьшения поступления валюты от экспорта, а также из-за сезонного возрастания спроса на валюту.
Баланс экспорта и импорта в условиях санкций и ограничений остаётся одним из главных макроэкономических факторов динамики курса рубля.
«Профицит торгового баланса остаётся одним из главных экономических факторов поддержки рубля. Однако эта поддержка в ближайшие месяцы будет снижаться, т.к. в апреле цена на нефть и цены на другое сырьё снизились из-за торговых войн Трампа и решения ОПЕК+ начать наращивать нефтедобычу», — отметил эксперт.
Протекционистская политика США может привести к существенному замедлению мировой экономики и снижению глобального потребления сырьевых товаров, что негативно для российского экспорта и рубля.
Мы полагаем, что с апреля цена на нефть Brent устойчиво перешла в диапазон $60−70 за баррель после того как в течение нескольких лет удерживалась в диапазоне $70−80 за баррель (в основном усилиями ОПЕК+).
«В свои прогнозы на второй квартал мы закладываем среднюю цену на нефть на уровне $65 за баррель после $76 в первом квартале и $81 в среднем за прошлый год», — прогнозирует он.
Мы ожидаем, что в мае цена на нефть Brent будет торговаться в районе $57−65 за баррель. При этом многое будет зависеть от хода переговоров США с торговыми партнерами по тарифам и переговоров США с Ираном по ядерной сделке.
Также со второго квартала мы ожидаем сезонного увеличения спроса на валюту для закупки импорта и для зарубежных летних отпусков.
В то же время поддержку рублю будут оказывать продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (сейчас на 10,5 млрд руб. в день) и высокие рублевые процентные ставки.
С одной стороны, высокая ключевая ставка 21% способствует привлекательности сбережений в рублях (депозиты под ~20% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту).
В конце мая рубль получит поддержку со стороны налогового периода — до 28 мая экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом, подытожил эксперт.
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