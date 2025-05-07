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Крепкий май. Аналитик прогнозирует рублю переход в новый диапазон

В мае курс рубля останется крепким, и будет торговаться недалеко от текущих значений, хотя многое будет зависеть от развития геополитической ситуации. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, возможны дальнейшие сильные колебания курса нацвалюты.

Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Freepik

На валютном рынке, как правило, одновременно оказывают влияние разные факторы. Это могут фундаментальные показатели, как торговый баланс страны, так и геополитические. Чаще всего рассматривается три сценария развития событий: позитивный, негативный и базовый.

База — основа всего

«В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что в мае рубль будет торговаться в диапазоне 10,7−11,7 за юань, 78−85 за доллар, 89−97 за евро», — отметил эксперт.

Геополитические факторы динамики курса рубля.

Васильев отметил, что геополитическая повестка, скорее всего, продолжит оказывать основное влияние на курс рубля в мае. Текущее укрепление рубля может продлиться, пока есть прогресс в переговорах РФ-США или пока российские власти не задействуют меры для сдерживания укрепления рубля.

Любые улучшения в геополитической ситуации приведут к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций. Инвесторы снизят всё ещё крайне высокую оценку геополитической риск-премии за владение рублевыми активами.

Михаил Васильев

Кроме этого, возрастут ожидания смягчения санкций и ожидания притока иностранного капитала на российский рынок (спекулянты обычно приходят первыми, затем могут вернуться прямые инвестиции в российскую экономику).

В этом сценарии рубль в ближайшие месяцы, вероятно, устойчиво перейдёт в диапазон 70−80 рублей за доллар.

Негативный сценарий

При обратной эскалации в переговорах и ухудшении геополитической ситуации рубль может довольно быстро вернуться в диапазон 90−100 за доллар.

В случае существенного притока иностранного капитала на российский рынок доллар в моменте может упасть и до 60−70 рублей. «Напомним, что в 2022 году рубль довольно долго находился на уровнях 50−60 за доллар, пока власти не предприняли меры для ослабления рубля», — отметил аналитик.

От крепкого рубля в первую очередь выигрывают импортёры и граждане, которые могут покупать иностранные товары дешевле. Также при крепком рубле можно ожидать более быстрого замедления инфляции и более раннего начала цикла снижения ключевой ставки.

В то же время слишком крепкий курс рубля невыгоден для бюджета и экспортёров. Поэтому власти могут задействовать разные механизмы для сдерживания укрепления рубля.

Такими мерами могут стать:

  • словесные интервенции о нежелательности укрепления рубля,
  • сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению валюты в резервы,
  • полная отмена обязательной продажи валютной выручки,
  • активный выпуск нерезидентов со счетов типа «С»,
  • ослабление ограничений на вывод капитала,
  • снижение ключевой ставки при явном замедлении инфляции.

Эти меры, на наш взгляд, являются эффективными и смогут развернуть текущий тренд на укрепление рубля.

Аналитик Совкомбанка

Дань традиции весны

По статистике прошлых лет, первые четыре месяца года являются наиболее благоприятными месяцами для курса рубля. С мая и до конца года рубль имеет тенденцию к ослаблению из-за сезонного снижения сырьевых цен и уменьшения поступления валюты от экспорта, а также из-за сезонного возрастания спроса на валюту.

Баланс экспорта и импорта в условиях санкций и ограничений остаётся одним из главных макроэкономических факторов динамики курса рубля.

«Профицит торгового баланса остаётся одним из главных экономических факторов поддержки рубля. Однако эта поддержка в ближайшие месяцы будет снижаться, т.к. в апреле цена на нефть и цены на другое сырьё снизились из-за торговых войн Трампа и решения ОПЕК+ начать наращивать нефтедобычу», — отметил эксперт.

Протекционистская политика США может привести к существенному замедлению мировой экономики и снижению глобального потребления сырьевых товаров, что негативно для российского экспорта и рубля.

Мы полагаем, что с апреля цена на нефть Brent устойчиво перешла в диапазон $60−70 за баррель после того как в течение нескольких лет удерживалась в диапазоне $70−80 за баррель (в основном усилиями ОПЕК+).

«В свои прогнозы на второй квартал мы закладываем среднюю цену на нефть на уровне $65 за баррель после $76 в первом квартале и $81 в среднем за прошлый год», — прогнозирует он.

Мы ожидаем, что в мае цена на нефть Brent будет торговаться в районе $57−65 за баррель. При этом многое будет зависеть от хода переговоров США с торговыми партнерами по тарифам и переговоров США с Ираном по ядерной сделке.

Михаил Васильев

Также со второго квартала мы ожидаем сезонного увеличения спроса на валюту для закупки импорта и для зарубежных летних отпусков.

В то же время поддержку рублю будут оказывать продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (сейчас на 10,5 млрд руб. в день) и высокие рублевые процентные ставки.

С одной стороны, высокая ключевая ставка 21% способствует привлекательности сбережений в рублях (депозиты под ~20% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту).

В конце мая рубль получит поддержку со стороны налогового периода — до 28 мая экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом, подытожил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».