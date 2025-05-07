Крепкий май. Аналитик прогнозирует рублю переход в новый диапазон

В случае существенного притока иностранного капитала на российский рынок доллар в моменте может упасть и до 60−70 рублей. «Напомним, что в 2022 году рубль довольно долго находился на уровнях 50−60 за доллар, пока власти не предприняли меры для ослабления рубля», — отметил аналитик.