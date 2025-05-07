ГД изучит жалобы на одностороннее изменение банками условий оказания услуг

В январе-марте потребители финансовых услуг и инвесторы жаловались в Банк России на 23,6 процента больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Регулятор отмечает, что существенно возросло количество обращений из-за приостановки дистанционного банковского обслуживания, связанной с осуществлением подозрительных операций. Свыше чем на 10% увеличились жалобы на микрофинансовые организации.