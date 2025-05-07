ГД изучит жалобы на одностороннее изменение банками условий оказания услуг

По его словам, таким образом происходит нарушение прав граждан. Недобросовестные кредитные организации вводят или повышают комиссии за снятие денег, поднимают тарифную планку за обслуживание и процентные ставки по кредитным продуктам.
«Федеральным законом четко определено: банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия. В этой связи со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений», — написал спикер Госдумы.
Проблемой займется комитет Госдумы по финансовому рынку, отметил он.
Банки обязаны раскрывать все условия получения заемных средств, а также предупреждать о рисках, добавил парламентарий. Кредитным организациям также следует информировать россиян при оформлении кредитов, заключении договоров и иных услугах.
В январе-марте потребители финансовых услуг и инвесторы жаловались в Банк России на 23,6 процента больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Регулятор отмечает, что существенно возросло количество обращений из-за приостановки дистанционного банковского обслуживания, связанной с осуществлением подозрительных операций. Свыше чем на 10% увеличились жалобы на микрофинансовые организации.
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