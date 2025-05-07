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ГД изучит жалобы на одностороннее изменение банками условий оказания услуг

В Государственной Думе обратили внимание на случаи одностороннего изменения банками первоначальных условий договора об оказании услуг. Об этом 7 мая сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, таким образом происходит нарушение прав граждан. Недобросовестные кредитные организации вводят или повышают комиссии за снятие денег, поднимают тарифную планку за обслуживание и процентные ставки по кредитным продуктам.

«Федеральным законом четко определено: банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия. В этой связи со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений», — написал спикер Госдумы.

Проблемой займется комитет Госдумы по финансовому рынку, отметил он.

Банки обязаны раскрывать все условия получения заемных средств, а также предупреждать о рисках, добавил парламентарий. Кредитным организациям также следует информировать россиян при оформлении кредитов, заключении договоров и иных услугах.

В январе-марте потребители финансовых услуг и инвесторы жаловались в Банк России на 23,6 процента больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Регулятор отмечает, что существенно возросло количество обращений из-за приостановки дистанционного банковского обслуживания, связанной с осуществлением подозрительных операций. Свыше чем на 10% увеличились жалобы на микрофинансовые организации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».