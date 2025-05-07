Экономист оценила возможность жить на дивиденды в России

По словам Романченко, для комфортной жизни на дивиденды нужен значительный начальный капитал, которого большинство граждан не имеет. Кроме того, она уточнила, что инвестиции требуют постоянного анализа рынка и управления риском. Потому жизнь на дивиденды — скорее сложная задача, чем легкий путь к финансовой независимости, подчеркнула экономист.