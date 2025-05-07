Цены на жилье в России в апреле снизились только в двух крупных городах

В апреле стоимость вторичного жилья снизилась только в двух крупных российских городах из 50 исследуемых, в остальных наблюдался рост, подсчитали в «РБК-Недвижимости» на основе данных, предоставленных консалтинговой компанией SRG.
По данным SRG, в апреле средние цены на вторичное жилье снизились в Новокузнецке — на 0,48%. К маю средняя цена 1 кв. м в этом городе составила 93,3 тыс. руб. Отрицательная динамика была зафиксирована в Астрахани. Здесь средняя цена 1 кв. м в апреле уменьшилась на 0,3%, до 77,6 тыс. руб.
Как считали.
Автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения рассчитала, как менялась средняя стоимость 1 кв. м в 50 городах России с самыми крупными рынками вторичного жилья в апреле 2025 года. Статистика включает среднюю цену 1 кв. м предложений на основных платформах объявлений и в региональных базах (всего свыше 100 источников).
Похожая ситуация наблюдалась в марте. В первый месяц весны снижение цен на вторичное жилье было зафиксировано только в одном городе из 50 исследуемых. По данным SRG, в марте цены снизились только в одном городе — Астрахани — на 0,22%. Если в конце прошлого года тенденция по снижению цен на вторичном рынке крупных городов усиливалась, то в начале этого года началась обратная тенденция.
«В апреле рост цен на вторичку продолжился в большинстве городов — это отражает сохранение спроса при ограниченном предложении ликвидных объектов. Снижение зафиксировано лишь в Новокузнецке и Астрахани, где рынок демонстрирует локальные особенности: в первом случае — перегрев в марте и последующая коррекция, во втором — структурно слабый спрос и низкий инвестиционный интерес», — пояснил «РБК-Недвижимости» руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков.
Самые подорожавшие города апреля.
В апреле, по данным аналитиков, вторичное жилье подорожало в 48 городах. Первое место по росту цен на жилье четвертый месяц подряд занимает Курск. Средняя цена квадратного метра в этом городе за месяц выросла на 3,2% против 2,9% в марте и составила 102,2 тыс. руб.
Второе место занял Севастополь, где готовые квартиры в среднем за апрель выросли в цене на 2,9%, до 178,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Третье место разделили Барнаул и Калининград. В этих городах вторичка за апрель в среднем подорожала на 2,8%, до 125 тыс. руб. и 134,4 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.
Топ-10 городов с самым подорожавшим жильем в апреле.
Данные: SRG.
В пятерку городов с самым высоким ростом цен за апрель также попала Тверь, где 1 кв. м в среднем увеличился на 2,7%, до 99,6 тыс. руб. «Лидеры роста — Курск (+3,21%), Севастополь (+2,94%) и Барнаул (+2,87%). Это города с относительно низкой ценовой базой, где сохраняется доступность для покупателей, в том числе региональных инвесторов. В условиях роста инфляционных ожиданий именно эти города демонстрируют наиболее быструю реакцию на изменение покупательских настроений», — пояснил Максим Русаков.
По его словам, признаки ускорения в динамике наблюдаются в Екатеринбурге, Казани, Перми, Улан-Удэ — это крупные центры с растущим внутренним спросом и активным строительством. Рост в них носит более устойчивый характер и отражает долгосрочные тренды миграции и концентрации занятости.
«В целом апрель подтверждает: высокая конкуренция за качественные объекты, ограниченное предложение в популярных городах и ожидания по повышению ставок формируют предпосылки к дальнейшему росту цен — особенно в регионах с экономически активным населением», — заключил топ-менеджер SRG.