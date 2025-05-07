Цены на жилье в России в апреле снизились только в двух крупных городах

Похожая ситуация наблюдалась в марте. В первый месяц весны снижение цен на вторичное жилье было зафиксировано только в одном городе из 50 исследуемых. По данным SRG, в марте цены снизились только в одном городе — Астрахани — на 0,22%. Если в конце прошлого года тенденция по снижению цен на вторичном рынке крупных городов усиливалась, то в начале этого года началась обратная тенденция.