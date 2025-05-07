Bloomberg: отток долларов приведет к «лавине» валютных операций на 2,5 трлн долларов

Азиатские экспортеры и инвесторы, возможно, накопили «чрезвычайно большую» сумму в долларах за эти годы, увеличив положительное сальдо торгового баланса региона с США, пишет агентство со ссылкой на Eurizon SLJ Capital. По мере углубления торговой войны под руководством Вашингтона некоторые азиатские инвесторы могут репатриировать часть средств или усилить защиту от ослабления доллара. Это, в свою очередь, может привести к оттоку средств из мировой резервной валюты.