Bloomberg: отток долларов приведет к «лавине» валютных операций на 2,5 трлн долларов

Азиатские экспортеры и инвесторы, возможно, накопили «чрезвычайно большую» сумму в долларах за эти годы, увеличив положительное сальдо торгового баланса региона с США, пишет агентство со ссылкой на Eurizon SLJ Capital. По мере углубления торговой войны под руководством Вашингтона некоторые азиатские инвесторы могут репатриировать часть средств или усилить защиту от ослабления доллара. Это, в свою очередь, может привести к оттоку средств из мировой резервной валюты.
«Мы подозреваем, что эти долларовые накопления азиатских экспортеров и институциональных инвесторов могут быть чрезвычайно большими — возможно, порядка 2,5 трлн долларов или около того — и создавать серьезные риски для доллара по отношению к этим азиатским валютам,» — говорится в материале Eurizon SLJ Capital.
Долгосрочная привлекательность доллара находится под угрозой, поскольку политика Дональда Трампа побуждает инвесторов пересмотреть свои торговые стратегии, основанные на исключительности США, пишет Bloomberg. Резкий скачок курса тайваньского доллара в понедельник усилил спекуляции о том, что политики в Азии могут позволить своим валютам укрепиться по отношению к доллару в рамках усилий по заключению торговой сделки с Вашингтоном.
Индекс доллара Bloomberg упал примерно на 8% по сравнению с февральским максимумом, и все азиатские валюты укрепились по отношению к доллару за последний месяц.