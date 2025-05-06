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Семимильные шаги и возвращение брендов: важное из встречи Путина и главы «Деловой России»

Президент России Владимир Путин во вторник, 6 мая, встретился с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком. О чем говорил глава государства — в материале Финансов Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Электронная торговля

Репик в своем докладе говорил, в том числе, о балансе между офлайн- и электронной торговлей. Президент обратил внимание на проблемы дисбаланса в этой сфере.

Российский лидер отметил, что сектор электронной торговли в стране стремительно развивается.

«Развивается семимильными шагами», — отметил Путин.

Возвращение иностранных компаний

Комментируя вопрос возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран, глава государства указал на необходимость соблюдать баланс между развитием конкуренции и защитой российских производителей.

«Тоже очень хороший и очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится, — анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов», — сказал он, заслушав доклад Репика.

По словам руководителя «Деловой России», сейчас необходимо очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов российской экономики. Конкуренция, отметил он, всегда идет на пользу, но национальные интересы российской экономики должны быть приоритетом.

«Я с Вами согласен. Мы обязательно это обговорим, пообсуждаем, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — отметил Путин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».