Семимильные шаги и возвращение брендов: важное из встречи Путина и главы «Деловой России»

Электронная торговля
Репик в своем докладе говорил, в том числе, о балансе между офлайн- и электронной торговлей. Президент обратил внимание на проблемы дисбаланса в этой сфере.
Российский лидер отметил, что сектор электронной торговли в стране стремительно развивается.
«Развивается семимильными шагами», — отметил Путин.
Возвращение иностранных компаний
Комментируя вопрос возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран, глава государства указал на необходимость соблюдать баланс между развитием конкуренции и защитой российских производителей.
«Тоже очень хороший и очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится, — анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов», — сказал он, заслушав доклад Репика.
По словам руководителя «Деловой России», сейчас необходимо очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов российской экономики. Конкуренция, отметил он, всегда идет на пользу, но национальные интересы российской экономики должны быть приоритетом.
«Я с Вами согласен. Мы обязательно это обговорим, пообсуждаем, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — отметил Путин.
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