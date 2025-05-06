Торговый хаос: план Трампа, кошмар для ФРС

Политика Трампа привела к тому, что тысячи компаний не могут предвидеть затраты на сырье или налоговые ставки на экспорт. Данное обстоятельство, как отмечает Bloomberg, затрудняет прогноз дальнейшего развития экономики Федеральной резервной системой.
Повышение американских тарифов может привести к росту инфляции. В результате давление на потребителей — плюс ответные меры со стороны других стран — может негативно сказаться на производстве, найме сотрудников и инвестициях. И эти последствия указывают на противоположные направления, когда дело доходит до установления процентных ставок, пишет Bloomberg.
Агентство рассчитывает, что Федеральная резервная система сохранит ставки на прежнем уровне на предстоящем на этой неделе заседании. Однако дальнейшие прогнозы затруднительны, пишет Bloomberg. Трамп, а теперь и министр финансов Скотт Бессент настаивают на том, чтобы центральный банк начал смягчать политику. Рыночные ожидания относительно июньского решения растут с каждым днем.
У прогнозистов ФРС всегда есть базовое представление относительно цен, экономического роста и занятости. Однако в этот раз при составлении экспертами оценки альтернативные сценарии, вероятно, будут иметь больший вес, нежели обычно, пишет Bloomberg.
«Как никогда ранее, анализ сценариев действительно важен», — отметил в интервью агентству Сет Карпентер, главный экономист Morgan Stanley по глобальным рынкам.
Действительно, United Airlines предприняла необычный шаг, опубликовав два отдельных прогноза прибыли: один основан на стабильности, а другой — на спаде, вызванном торговой войной. Аналогичное решение принял и Банк Канады.
Стратегическая неопределенность Трампа идет вразрез с тем, как развивалась мировая торговля на протяжении десятилетий после Второй мировой войны, пишет Bloomberg. Суть политики заключалась в том, чтобы создать порядок из хаоса, упорядочить запутанную тарифную систему и установить фиксированные правила ведения переговоров, которые позволили бы странам использовать свое сравнительное преимущество и получить доступ к иностранным рынкам.
В случае с Трампом «возникает много вопросов о том, как все это складывается в торговую политику и каковы глубинные цели», — считает Натан Шитс, главный экономист Citibank. «В какой степени они вводят пошлины, чтобы отменить пошлины?» — задается вопросом он.