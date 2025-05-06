Торговый хаос: план Трампа, кошмар для ФРС

Стратегическая неопределенность Трампа идет вразрез с тем, как развивалась мировая торговля на протяжении десятилетий после Второй мировой войны, пишет Bloomberg. Суть политики заключалась в том, чтобы создать порядок из хаоса, упорядочить запутанную тарифную систему и установить фиксированные правила ведения переговоров, которые позволили бы странам использовать свое сравнительное преимущество и получить доступ к иностранным рынкам.